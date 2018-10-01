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Birleşmiş Milletler'den Endonezya açıklaması!

Birleşmiş Milletler, Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketiyle ilgili taziye mesajı yayınladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:21
Birleşmiş Milletler'den Endonezya açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından alandaki BM kurumlarının Endonezya hükümeti ile yakın çalıştığını belirtti.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketini anımsatarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de sabah saatlerinde attığı tweet ile Endonezya'ya taziyelerini ilettiğini söyledi.

"Acil durumun boyutu ve karmaşıklığına bakarak, BM kurumları ve sivil toplum kuruluşları teknik destek anlamında Endonezya hükümeti ile yakın çalışıyor." ifadesini kullanan Haq, ulaşılamayan alanlara girildikçe ve araştırmalar sürdükçe felaketin bilançosunun da artabileceğini belirtti.

BM Genel Sekreterinden taziye mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Endonezya'da giderek büyüyen trajediyi takip ediyorum. Kalplerimiz deprem ve tsunamiden etkilenenler için çarpıyor. Ailesi ve dostlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. BM sistemi hükümet önderliğindeki arama kurtarma ve yardım çabalarına ihtiyaç durumunda cevap vermek için harekete geçmiştir." ifadesine yer vermişti.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami nedeniyle ölü sayısının son olarak bin 203'e çıktığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:21
  1. BM Genel Sekreteri
  2. Endonezya

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