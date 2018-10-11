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Birleşmiş Milletler'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Çağrımızı sürdürüyoruz

Birleşmiş Milletler, kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili, Suudi Arabistan'a ve Türkiye'ye çağrı yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 20:40
Birleşmiş Milletler'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Çağrımızı sürdürüyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, ''Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz.'' dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruları yanıtladı.

Soruşturmalara dahil olmadıklarını ancak Suudi yetkililerle yapılan görüşmelerde endişelerini dile getirdiklerini belirten Dujarric, ''Suudi yetkililere soruşturmalarda tam iş birliği yapmaları çağrımızı sürdürüyoruz. Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz.'' diye konuştu.

Sözcü Dujarric, Türk yetkililerle de görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 20:40
  1. İstanbul
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Cemal Kaşıkçı

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