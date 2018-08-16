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Birleşmiş Milletler'den Afgan hükümeti ile Taliban'a ateşkes ve müzakere çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan hükümeti ile Taliban'a bir an önce ateşkes ve müzakerelere başlamaları çağrısı yaptı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:23
Birleşmiş Milletler'den Afgan hükümeti ile Taliban'a ateşkes ve müzakere çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın Gazne kentindeki Taliban saldırılarını kınadı.

HASTANELER YETERSİZ KALIYOR

Siviller ve sivil altyapılar hedef alınarak uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Guterres, sürdürülebilir barış için Afgan hükümeti ile Taliban'a bir an önce ateşkes ve müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, Afganistan'ın Gazne kentine saldırı başlatan Taliban örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü, halkın içme suyu, yiyecek ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşadığı belirtilmişti.

Kentte haberleşme ağlarının kesilmesinin ayrı bir sorun yaşattığı ifade edilen açıklamada, ölü ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle kentteki hastanelerin yetersiz kaldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, günlerdir kentteki dükkan ve mağazaların kapalı olması nedeniyle yiyecek içecek fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekilmişti.

NATO'DAN GAZZE'DE 23 HAVA SALDIRISI

Afganistan'daki NATO birlikleri, Gazne kentinde son 3 günde Taliban'a 23 hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

100 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, Gazne'de saldırı başlatan Taliban ile çatışmalarda 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bahrami, sayıların değişebileceğini, devam eden çatışmalarda en az 20 sivilin de yaşamını yitirdiğini aktarmıştı. 

Savunma Bakanı ayrıca, 194 Taliban militanının öldüğünü açıklamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:23
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