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Birleşmiş Milletler'den ABD'ye ekonomik savaş uyarısı

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü İdris Jazairy, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların adaletsiz olduğunu söyledi ve ABD'ye ekonomik savaş başlatmama çağrısı yaptı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:09
Birleşmiş Milletler'den ABD'ye ekonomik savaş uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü İdris Jazairy, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının "adaletsiz" ve "zararlı" olduğunu belirterek, bu ülkeye karşı genel bir ekonomik savaş başlatılmaması gerektiğini belirtti.

BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü İdris Jazairy, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların adil olması ve masum insanların acı çekmesine yol açmaması gerektiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD'nin de desteğiyle kabul edilen İran nükleer anlaşmasından yine ABD'nin tek taraflı çekildiğini açıklamasının "yasa dışı bir eylem " olduğunun altını çizen Jazairy, BM hukukuna göre yaptırımların "tüm ulusu hedef almayacak şekilde" BMGK kararınca alınabileceğini vurgulayarak, "(ABD'nin) bu yasa dışılığı Güvenlik Konseyinin diğer tüm muhalif daimi üyelerince ve gerçekten diğer uluslararası ortaklar tarafından doğrulandı." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:09
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