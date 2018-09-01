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Birleşmiş Milletler'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

Birleşmiş Milletler, ABD'nin Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşıladıklarını belirtti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:41
Birleşmiş Milletler'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yaptığı açıklamada, "ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşılıyoruz" dedi.

ABD'nin yıllardır UNRWA'ya yaptığı yardımlardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Dujarric, Guterres'in bu ajansın elçilerine sonsuz güven duyduğunu söyledi.

UNRWA Genel Direktörü Pierre Krahenbühl'ün ajansın bu yıl karşı karşıya kaldığı beklenmedik mali krizle başa çıkması için hızlı, yenilikçi ve yorulmadan çaba sarf ettiğine değinen Dujarric, "Krahenbühl, donör tabanını genişletmiş, önemli miktarda yeni fon ve destek alanı bulmuştur. Ayrıca UNRWA, verimi artırmak ve harcamalar düşürmek için olağanüstü iç yönetim tedbirleri almıştır" bilgisini paylaştı.

Dujarric, UNRWA'nın çoğu zaman zor şartlar altında, büyük bir ihtiyaç içinde olan Filistinli mültecilere yüksek kalitede eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetleri sağladığına işaret ederek, "Genel Sekreter (Guterres), diğer ülkeleri oluşan finansal boşluğun doldurulmasına yardım etmeye çağırıyor, böylece UNRWA hayati önemdeki yardımlarını devam ettirdiği gibi umutsuz durumdaki bu topluma da umut olmayı sürdürür" değerlendirmesini yaptı.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:41
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Filistin

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