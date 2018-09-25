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Birleşmiş Milletler'de skandal! Trump sırasını kaçırdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonuna geç kalınca sırasını kaçırdı.

25 Eylül 2018 Salı 17:25
Birleşmiş Milletler'de skandal! Trump sırasını kaçırdı

ABD Başkanı Donald Trump, BM 73. Genel Kurulu'na hitap edecekti. Ancak New York'ta trafiğe takılan Trump konuşma sırasını kaçırdığı için Ekvador Devlet Başkanı Genel Kurul'a hitap ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmasının ardından BM 73. Genel Kurulu'na ilk hitap eden isim Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer oldu.

BM Genel Kurulu'ndaki ikinci konuşmayı ise, ABD Başkanı Donald Trump yapacaktı ancak trafiğe takılınca, konuşma sırası Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya geçti. Moreno şu anda BM Genel Kurulu'na hitap ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından dördüncü sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:25
  1. bm
  2. trump

YORUM YAZ

  • ahmetahmet50 dk önce
    Evanjelik terör temsilcisi, DAEŞ-FETÖ-El Kaide vs imalatçısı kaatil ABD... islami terör algısına devam ediyor....bundan sonrav ABD= Evanjelik-Siyonist terör imalatçısı-ihracatçısı devlettir.!..
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