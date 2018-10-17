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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi görevi bırakıyor

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mistura yakın zamanda görevi bırakacağını açıkladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:14
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi görevi bırakıyor

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren de Mistura, "Kasım ayının son haftası tamamen kişisel nedenlerle ayrılacağım." dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi olarak 4 yıl 4 ay görev yaptığını belirten de Mistura, önünde hala bir ay olduğunu ve anayasa komitesini kurmak için bu son ayı aktif bir şekilde değerlendireceğini söyledi.

Anayasa komitesinin en az yüzde 30'unu kadınların oluşturması gerektiğini kaydeden de Mistura, komitede herhangi bir siyasi tarafın da hakim olmaması gerektiğini vurguladı.

Kasım ayında anayasa komitesini oluşturmayı umut ettiğini aktaran de Mistura, "güvenilir ve dengeli olmayan bir komite ise kurmayacağının" altını çizdi.

Mistura, Suriye hükümetinin daveti üzerine gelecek hafta Şam'a gideceğini belirten de Mistura, bu ay sonunda Astana garantörlerini de istişareler için Cenevre'ye davet edeceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:14
  1. bm
  2. suriye özel temsilcisi
  3. istifa

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