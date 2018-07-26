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Birleşmiş Milletler, Suriye Anayasa Komitesini eylül ayında kurmayı hedefliyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın eylül ayının son haftasında dünya liderlerinin katılacağı BM Genel Kurulu toplantıları öncesi, komiteyi kurmayı ve çalışmalarını başlatmayı hedeflediği bildirildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:22
Birleşmiş Milletler, Suriye Anayasa Komitesini eylül ayında kurmayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı Olof Skoog, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Suriye Anayasa Komitesini eylül ayının sonuna kadar kurmayı ve çalışmaları başlatmayı hedeflediğini söyledi.

De Mistura, Cenevre'den video konferans yoluyla yapılan kapalı oturumda, Suriye'deki siyasi gelişmelere ilişkin BMGK'yı bilgilendirdi.

BMGK temmuz ayı dönem başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Skoog, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Staffan De Mistura'nın Suriye anayasa komitesi listesine son halini vermek üzere gelecek hafta Türkiye, Rusya ve İran'ın Soçi'de yapacağı görüşmelere katılacağını belirtti.

Olof Skoog, De Mistura'nın eylül ayının son haftası dünya liderlerinin katılacağı BM Genel Kurulu toplantıları öncesi komiteyi kurmayı ve çalışmalarını başlatmayı hedeflediğini ifade etti.

Skoog, BM Güvenlik Konseyinin Suriye'deki taraflara anayasa komitesinin kurulması konusunda ''ön koşulsuz ve yapıcı'' bir şekilde De Mistura ile iş birliği yapma çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Soçi'de 30 Ocak 2018'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde bir anayasa komitesi kurulması kararı alınmıştı.

Suriye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), anayasa komitesinde muhalefeti temsil edecek üyeler için Türkiye ile eşgüdüm halinde hazırladığı 50 adayın yer aldığı listeyi 5 Temmuz'da BM Suriye Özel Temsilcisi'ne sunmuştu.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:22
  1. anayasa komitesi
  2. BM
  3. BMGK
  4. Staffan de Mistura
  5. Suriye
  6. Anadolu Ajansı

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