Birleşmiş Milletler, sığınmacılar için küresel bir anlaşma hazırlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

Merkel, kabulde yaptığı konuşmada, krizlerden dolayı dünyada gittikçe artan göç hareketlerine dikkati çekerek, Grandi ile Almanya'daki durumu ve ülkesine yönelik göçü konuşacağını belirtti.

Hedeflerinin yasa dışı göçü önlemek ve sığınmacılar için yasal yollar bulmak olduğunu ifade eden Merkel, "Türkiye ile anlaşmayı, sığınmacılara bulundukları yerde yardım edebilmek ya da yasal yollarla Almanya'ya gelebilmelerini sağlamak için yaptık" dedi.

Suriye, Libya ve Çad gibi ülkelerde Almanya'nın sığınmacılara büyük ölçüde yardım ettiğini ve diğer bir yandan göçlere neden olan sorunların ortadan kaldırılması için de çaba harcadıklarını dile getiren Merkel, bunun için daha önlerinde yapılacak çok iş olduğunu ve para da gerektiğini, Almanya'nın bu konularda çok çaba harcadığını sözlerine ekledi.

Grandi de dünyada yaşanan krizlerin arttığına, bunun da her yerde göçü artırdığına vurgu yaparak, Almanya'nın sadece maddi açıdan değil, siyasi açıdan da kendilerine büyük ölçüde yardımcı olduğunu söyledi.

"BM'de sığınmacılar için küresel bir anlaşma hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar hazırlanmasını umuyoruz." diyen Grandi, AB, Afrika Birliği ve BM'nin ortak çabalarıyla Libya'daki kamplarda bulunan binlerce sığınmacıya da yardımcı olunduğunu ve bu insanların çeşitli Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirtti.

Bunun da uluslararası alanda yürütülen çabaların ne kadar etkili olabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Grandi, tüm ülkeleri yoğun şekilde iş birliği yapmaya çağırdı.

Kaynak: AA