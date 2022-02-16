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Korona Virüs Birleşmiş Milletler onun için 'Covid-19'dan daha ölümcül' dedi!
Korona Virüs

Birleşmiş Milletler onun için 'Covid-19'dan daha ölümcül' dedi!

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı çevre kirliliğini konu alan raporunda, dünyada çevre kirliliğinin arttığını ve bir yılda yol açtığı ölümlerin sayısının Covid-19 kaynaklı ölümlerinden daha fazla olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 12:25:00 -
Birleşmiş Milletler onun için 'Covid-19'dan daha ölümcül' dedi!

BM Özel Raportörü David Body adına yapılan yayımlanan raporda, Coronavirus ile mücadelenin başlamasından bu yana dünyada çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız olduğu belirtildi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açtığı belirtilen raporda, haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların neden olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğine dikkat çekildi.

Body, Covid-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiği vurgulanarak, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiği vurgulandı.

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