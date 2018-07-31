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Birleşmiş Milletler, İran, Rusya ve Türkiye Cenevre'de bir araya geliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin yeni anayasası üzerinde çalışmak için İran, Rusya ve Türkiye ile Eylül başında Cenevre'de görüşmeler yapmayı planladığını açıkladı.

31 Temmuz 2018 Salı 01:43
Birleşmiş Milletler, İran, Rusya ve Türkiye Cenevre'de bir araya geliyor

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak organa nihai şeklini vermek için yapılacak çalışmalara başlamak üzere İran, Rusya ve Türkiye ile Eylül başında Cenevre'de görüşmeler yapmayı planladığını açıkladı.

Bu 3 ülkenin temsilcileriyle Rusya'da yapılan 2 günlük görüşmelere katılan de Mistura, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve muhalefetten de anayasa komitesi için önerilen adayların listesini aldı.

Bugün yapılan yazılı açıklamada, "Özel Temsilci, anayasa komitesine son şeklini vermeye başlamak için 3 ülkeyle Eylül başında Cenevre'de resmi istişareler yapmak istiyor" denildi.

İran, Rusya ve Türkiye'den üst düzey yetkililer, Suriye'de bir anayasal komite kurulması için geçtiğimiz ay da BM yetkileri ile Cenevre'de buluşmuştu.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 01:43
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. İran
  4. Rusya
  5. Birleşmiş Milletler

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