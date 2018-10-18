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Birleşmiş Milletler: İdlib anlaşmasının süresi uzatılıyor

Türkiye ve Rusya Suriye'nin İdlib kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasını öngören anlaşmanın süresini uzatıyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:39
Birleşmiş Milletler: İdlib anlaşmasının süresi uzatılıyor

Cenevre'de Suriye konulu toplantının ardından konuşan Egeland, İdlib'de 3 milyon insanın hayatını yakından ilgilendiren silahsızlandırılmış bölge için daha fazla çaba harcayacağını kaydetti.

Müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyleyen Egeland, "Çatışmaya mahal verilmemeli, daha fazla müzakereye, daha fazla zamana ihtiyaç var. İdlib anlaşması son derece önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 Eylül'de Soçi'de yaptığı anlaşmaya göre militanların silahsızlandırılmış bölgeden 15 Ekim itibarıyla tamamen çekilmesi öngörülüyordu. Ancak bölgedeki radikal bazı grupların anlaşmaya uymaması sürenin de uzamasına yol açtı.

Ankara ve Moskova yönetimleri militanların ihlallerine rağmen anlaşmanın uygulanacağını ifade ediyor.

Bu arada Egeland, toplantıya katılan Rus diplomatın ülkeden ayrılan sığınmacılara ait arazi ve mülklerin kamulaştırılmasını öngören 10 sayılı kanunun Suriye yönetimi tarafından geri çekildiğini söylediğini de belirtti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:39
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