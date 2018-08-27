Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 'harekete geç' çağrısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar'ın Uluslararası Ceza Mahkamesi'nde (UCM) soykırım suçundan yargılanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Misyon Başkanı Marzuki Darusman, Misyon üyeleri Christopher Sidoti ve Radhika Coomaraswamy ile beraber, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın 1. yılında açıklanan "soykırım" raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile 5 ordusu generalinin soykırım suçundan dolayı adalet karşısına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Darusman, 23 Mart 2017'de BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan Misyon'un raporuna ilişkin detaylar paylaştı.

Darusman, Myanmar (Tatmadaw) ordusundan pek çok rütbeli subayın, Myanmar polisinin ve diğer güvenlik güçlerinin işledikleri soykırımlar, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle UCM'de veya yeni kurulucak uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdi.

Genelkurmay Başkanı'na derhal istifa et çağrısı

BM'nin ilk kez Arakanlı Müslümanlara "soykırım" yapıldığını açıkladığı raporun, Bangladeş'e ve diğer ülkelere kaçan 875 kurban ve görgü tanığının ifadeleri, analiz edilmiş belgeler, videolar, fotoğraflar ve uydu görüntülerine göre hazırlandığını aktaran Darusman, "Arakanlı Müslümanlar doğumdan ölüme kadar ciddi sistematik ve kurumsallaşmış zulüme maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Darusman, soykırım suçu işleyen Myanmarlı yetkililerden hesap sorulması ve cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, Myanmar ordusunun Genelkurmay Başkanı Hlaing'in de derhal görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

Soykırım suçuna karışan Myanmarlı yetkilerin UCM'de yargılanma sürecine ilişkin soru üzerine Darusman, soykırıma karışan yetkililerin adalet önüne çıkarılmasındaki sorumluluğun BM Güvenlik Konseyi'nde olduğuna dikkati çekti.

Darusman, "Güvenlik Konseyi'ne mesajımız Myanmar'ı UCM'ye havale etmesidir." dedi.

Aynı soruya cevap veren Misyon üyesi Christopher Sidoti ise daha sert ifadeler kullanarak, şunları kaydetti:

"BM ana tüzüğüne göre, BM Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenlikten sorumlu. Bizim Güvenlik Konseyi'ne mesajımız da sorumluluklarının gereğini yerine getirmesidir. Çünkü bunu yapmak gibi bir zorunluğunuz var."

"Suu Çii ile görüşmedik"

Darusman, başka bir soru üzerine, soykırım raporunda hükümetin başı olarak Arakan eyaletindeki olayları engellemek için "fiili" ve "ahlaki" otoritesini kullanmamakla suçlanan Myanmar lideri Suu Çii ile kendisinin doğrudan veya dolaylı bir iletişimi olmadığını belirterek, Myanmar hükümetinin kendileriyle hiçbir şekilde işbirliği yapmadığını aktardı.

Facebook'a çağrı

Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar dahil insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla kurulan Misyon'un bugün açıkladığı raporda çarpıcı ifadelere yer verilmişti.

Raporda, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok generalinin Arakan eyaletinin kuzeyinde soykırım, ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletinde ise insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle araştırılması ve haklarında soruşturma başlatılarak cezalandırılması istenmişti.

Raporda ayrıca, Myanmar'daki nefret söylemlerinin sosyal medya üzerinden yayıldığı ve Facebook'un daha hassas davranması çağrısında bulunulmuştu.