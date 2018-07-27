0553 313 94 23

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine çağrı: Saldırıları durdurun

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası deniz ulaşımına yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:24
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine çağrı: Saldırıları durdurun

Husilerin önceki gün Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisini hedef almasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Zeyyani, saldırıyı kınadı ve bunu, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret ve bölgesel güvenlik üzerinde oluşturduğu tehdidi ortaya koyan "korkak bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Zeyyani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'yı, Husilerin saldırılarını durdurma konusunda üzerlerine düşen siyasi ve hukuki sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalı önceki gün "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisinin terör saldırısına uğradığını" bildirmiş ancak daha sonraki açıklamalarda hedef alınan gemi sayısının iki olduğu duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:24
  1. Arap
  2. bmgk
  3. Husiler
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan: En az 83 kişinin öldüğü yangınlar kasten çıkarılmış iddiası
    1. Yunanistan: En az 83 kişinin öldüğü..
    2. Evini terk eden oğlunu delik deşik etti!
    3. Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere..
    4. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine..
    5. 8 ilde operasyon! Gözaltılar var
    6. Bekir Bozdağ'dan ABD'ye sert tepki:..
    7. 8 komiser yardımcısı hakkında gözaltı..
    8. Bülent Turan CHP'lileri yerin dibine..
    9. Babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda..
    10. Günün âyet ve hadisi
    11. Dolar, dünkü yükselişin ardından yatay..
    12. Cuma günü yapılıp reddedilmeyen dua..
    13. ABD'den PKK'ya silah yardımı
    14. K. Kore'den sürpriz ABD kararı!
    15. Cuma namazı bugün saat kaçta (27..
    16. Otomobil evin terasına uçtu: 2 kişi..
    17. Bursa cuma saati kaçta?
    18. Amerika-Kuzey Kore arasında tarihi..
    19. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
    20. Arefe günü duası nedir?
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!