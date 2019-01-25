Mali'de Birleşmiş Milletler görevlileri öldürüldü Mali'de meydana gelen bir saldırıda Birleşmiş Milletler temsilcilerinin öldürüldüğü bildirildi.

Gelen son bilgilere göre, Afrika ülkesi Mali'de bir konvoyu hedef alan saldırılarda 2 Birleşmiş Milletler temsilcisi öldüğü açıklandı.

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