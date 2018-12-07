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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısını reddetti.
07 Aralık 2018 Cuma 00:41
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 00:41
ABD
Filistin
İsrail
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