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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısını reddetti.

07 Aralık 2018 Cuma 00:41
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısını reddetti.
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 00:41
  1. ABD
  2. Filistin
  3. İsrail

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