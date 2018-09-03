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Birleşmiş Milletler: Akdeniz 3 yılda "en ölümcül" hale geldi

BM, Akdeniz’den Avrupa’ya göçmen geçişlerinin 3 yıl önce Bodrum’da Aylan Kurdi’nin cesedinin bulunmasından bu yana “en ölümcül” hale geldiğine dikkati çekti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:01
Birleşmiş Milletler: Akdeniz 3 yılda "en ölümcül" hale geldi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımlandığı raporunda, Akdeniz'in düzensiz göçmenler için ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Raporda, 2018 başından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bin 600'den fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu kaydedildi.

Akdeniz'den Avrupa kıyılarına ulaşan düzensiz göçmen sayısının geçen yıllara göre ciddi oranda düştüğü belirtilen raporda, ölüm oranlarının ise hızla arttığı vurgulandı.

Her 18 kişiden biri öldü veya kayboldu

Rapora göre, ocak ve ağustos ayları arasında Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan her 18 kişiden biri öldü veya kayboldu. 2017'de her 42 kişiden birinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu kayıtlara geçmişti.

Raporda, Akdeniz'in düzensiz göçmenler açısından 2 Eylül 2015'te ailesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile boğulan Alan Kurdi'nin cesedinin bulunmasının ardından geçen 3 yılda "en ölümcül" hale geldiğinin altı çizildi.

Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya karayoluyla geçiş sırasında karşılaştıkları tehlikelerin de ana hatlarıyla anlatıldığı raporda, bazı ülkelerin düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik sınır bölgelerindeki aldıkları önlemler eleştirildi.

Avrupa'ya çağrı

BMMYK, göçmenlerin "ölümcül yolculuklarının" önüne geçilmesi için Avrupa ülkelerine düzensiz göçmenlere güvenli ve ve yasal geçit yolları açmaları, yeni iskan alanlarını artırmaları ve ailelerin bir araya gelmesinin önündeki engelleri kaldırmaları çağrısında bulundu.

BMMYK Avrupa Bürosu Direktörü Pascale Moreau, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu rapor, Akdeniz'in dünyanın en ölümcül deniz geçişlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etti." ifadelerini kullandı.

“Avrupa insani bir sınavdan geçiyor”

Moreau, Avrupa kıyılarına ulaşan düzensiz göçmen sayılarının düştüğünü anımsatarak mevcut sayıların yönetilebilir olduğunu, bununla beraber Avrupa'nın insani bir sınavdan geçtiğini ifade etti.

BMMYK'nin raporunda, bu yıl 7'si haziran ayından bugüne kadar olmak üzere Akdeniz rotasında yaşanan 10 olayda 50 veya daha fazla göçmenin öldüğüne dikkat çekildi.

Geçen yıl Kuzey Afrika-İspanya rotasında 200 düzensiz göçmen hayatını kaybederken bu rakam yılın 8 ayında 300'ü geçti.

Karayolu güzergahlarında yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı geçen yılın tamamında 48'di. 2018'in başından bu yana karayolundan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 78 kişi öldü.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:01
  1. Afrika
  2. Muğla
  3. Avrupa
  4. Akdeniz
  5. Birleşmiş Milletler
  6. Yunanistan
  7. Bodrum
  8. İspanya
  9. Pascal

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