Birleşmiş Milletler: ABD ve Türkiye sorunlarını iki taraflı çözülebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq günlük basın brifinginde, ABD ve Türkiye arasındaki gerginlikle ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtladı.

Sözcü Haq, ''Bu iki ülkeyi ilgilendiren bir sorun ve iki ülkenin sorunlarını yine iki taraflı çözebileceğine inanıyoruz ve umut ediyoruz.'' dedi.