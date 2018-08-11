Birleşmiş Milletler: ABD ve Türkiye sorunlarını iki taraflı çözülebilir
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, ABD ve Türkiye'nin ikili sorunları çözebileceğini inandıklarını söyledi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:47
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq günlük basın brifinginde, ABD ve Türkiye arasındaki gerginlikle ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtladı.
Sözcü Haq, ''Bu iki ülkeyi ilgilendiren bir sorun ve iki ülkenin sorunlarını yine iki taraflı çözebileceğine inanıyoruz ve umut ediyoruz.'' dedi.
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