Birleşmiş [M]illetler

(Lütfen başlıktaki milletler kelimesindeki M harfini bundan sonraki tüm yazı içinde yok sayarak -illetler-okuyunuz.) Afrika’da Boko Haram örgütü var, resmen suç örgütü. Kadınların, kızların haklarını zayi ediyorlar. Onlara cinsel istismarda bulunuyorlar. Zorla götürülüp, zorla alıkonulup, bedenlerinden rızaları olmadan istifade ediliyorlar. Bu işler nerede oluyor, nasıl oluyor, niçin oluyor niye oluyor ve bu olayları yapanlar kimler.

Ey insanlık, acaba Hiroşima’ya atılan atom bombasının etkisi dünyayı hâlâ etkilemeye devam mı ediyor? O bombayı yapanlar ta o zaman geliştirdikleri bir kimyasalı (insanları duyarsızlaştıran sahibinin sesi olan) yeni bir kölelik maddesi mi kullandılar. Öyle ya aslında o zaman insanlara karşı işlenen o büyük suçun bedeli, şimdi onu yapanlara ödettirilmeli değil mi? Fransa bile Cezayir halkına yaptığı insanlık dışı muameleyi kabul ediyor ve tazminat ödeyeceğini söylüyor.

"Atom bombasının sahiplerini koruyan Birleşmiş Milletler"

Evet mevzumuza geri dönersek şu anda dünya barışını koruyup onu silahlı güçleri sayesinde tesis edecek Birleşmiş Milletler, NATO gibi teşkilatlarımız var. 1. Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya attıkları atom bombasının sahiplerini koruyan, onun haklarını savunan, bir Birleşmiş Milletler ve onun Barış Gücü askerleri var. Nasıl ki atom bombasıyla bütün dünyanın sesini kesmiş, her türlü tezgahı kurmuş ABD, o zamanki tezgahı şimdi de yapmak istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Trump tüm dünyayı, tüm dünyanın gözünün içine baka baka tehdit ediyor. Kendisine ne yapıyorsun diyenlere tehditler savuruyor, şantajlar yapıyor. Yeşil dolar terörünü hiç kimseye acımadan estiriyor. Halbuki mazlum halkları Birleşmiş Milletler eliyle korumaya ant içmiştik. Dünya barışını sağlamak adına her türlü fedakarlık yapılacaktı. Niye Güney Kore’yi, Kuzey Kore’den korumak için Anadolunun çocukları gönderilmişti. Halbuki biz yeni Kurtuluş Savaşından çıkmıştık. Bizim durumumuz da hiç iç açıcı değildi.

Karnımızı bile zor doyuruyorduk. Ama hiç itiraz etmeden koşarak, insanlık adına, dünya barışı için seve seve gitmiştik. Evet yine aynı oyun. Önce terörist devletler kurgulanır (Kuzey Kore gibi )sonra NATO ve Birleşmiş Milletler eliyle o terör devletler susturulurdu. Şimdi devlet terörü Saddam Hüseyin’le beraber biraz demode oldu terör örgütleri eliyle bu işleri organize ediyorlar. Kim bu işleri organize edenler. Sözde o dünya barışını sağlayan Amerika Birleşik Devletleri Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya. Bu saydıklarımızın hepsi aslında terör devletinin ta kendileridir. Sicilleri çok kötü ve çok kabarıktır. En başta Amerika Birleşik Devletleri atom bombası ile, Fransa Afrika hezeyanları ile, Almanya nazileri ile, İtalyanlar gene Afrika hezeyanları ile, İngiltere bunların hepsini organize eden devlet olarak sorumludurlar. Uluslararası bir adalet Mahkemesi’nde hepsi yargılanmalı. Sırp kasapları gibi yargılanıp mahkum olanlar birer maşadır. Ellerindeki maşayı alırsın onlar yerine yenisini üretirler, yenisini bulurlar.

"Üyeliğimiz suçlarına ortak olmamız anlamına gelmiyor mu?"

NATO ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar insan hakları savunucuları, bir avuç Boko Haram suç örgütünü yok etmeye güçleri yetmiyorsa kapatılsın o teşkilatları. Çünkü amaç ve ülkesini savunacak güçleri kalmamış. Şayet bir güçleri var da yapmıyorlarsa bu işte her zaman yaptıkları gibi bir kasıtları var demektir. Bizim hâlâ onlara üye olmamız ödenek ödememiz onların suçlarına ortak olmamız anlamına gelmiyor mu? Hâlâ üyelik şartlarını harfiyen yerine getiren devletler (Türkiye dâhil) bu suçlara (Filistin, Arakan, Boko Haram, Suriye, Irak, Afganistan, Ukrayna vs vs.) ortak değil miyiz?

Madem dünya beşten büyük deniliyor ise, gereğini kim yapacak. Mısır’daki zavallı Müslümanlar mı? Filistin’de sapan taşıyla hayat mücadelesi vermeye çalışan küçücük çocuklar mı? Myanmar’daki açlık sorununu bile halledemeyen insanlar mı?