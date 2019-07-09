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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ürdün'de toplandı

09 Temmuz 2019 Salı 16:42
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ürdün'de toplandı

AMMAN (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi Teşkilatı (UCLG-MEWA) 6. Kongresi Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı.

Kongreye UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın yanı sıra Amman Belediye Başkanı Yusuf eş-Şavarbi ile Türkiye, Lübnan, Filistin, Fas ve ev sahibi Ürdün'den belediye ve yerel yönetim başkanları katıldı.

Amman Belediye Başkanı Şavarbi, yaptığı açılış konuşmasında, kongrenin hedefini "geçmişteki deneyimlerin değerlendirilmesi ve gelecek üç yıl için planlar yapılması" olarak açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konuşmasında üye kentlerin deneyimlerinin ortaya konulmasının önemine işaret etti.

Seçer ayrıca başta Suriye olmak üzere çeşitli ülkelerden çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Mersin'in bu konudaki tecrübelerine değindi.

Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA) ve Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (FMCU-UTO), 1996'da İstanbul'da düzenlenen Habitat 2 Konferansı'nda başlayan uzun bir süreç sonucu, aralarına METROPOLIS - Dünya Büyükşehirler Birliği'ni de alarak "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı" adı altında birleşmişti.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:42
  1. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi Teşkilatı
  2. UCLG-MEWA
  3. Ürdün

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