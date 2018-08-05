Birleşimiş Milletler Kızıl Deniz'e sızan petrol konusunda uyardı
BM, Yemen’in batısındaki Ras Isa limanından Kızıl Deniz’e büyük miktarda petrol sızıntılarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.05 Ağustos 2018 Pazar 21:49
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Yemen temsilcisi Lisa Grandi resmi olarak tanınmayan Husi hükümetinin başbakanı Abdel Aziz bin Habtoor ile Yemen’in başkentinde bir araya geldi. Görüşmede Yemen’in batısındaki Ras Isa limanındaki gemiler sayesinde ciddi Kızıl Deniz üzerinden ciddi bir petrol ihracatı yapıldığını söyledi. Öte yandan gemilerin sızıntı yaptığını söyleyen Grandi, Kızıl Deniz’de büyük bir felaket yaşanmadan önlemler alınmasını ve gemilerin bakımlarının aksatılmaması gerektiğini belirtti.
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