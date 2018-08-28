Birleşik Krallık'ın simge binası yandı

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ın simgesi 233 yıllık “Bankalar Binası” yandı. Öğle saatlerinde çatıda başlayan yangınla birlikte bina tahliye edildi.

Bir giyim mağazasının bulunduğu binada çıkan yangınla birlikte şehir merkezi dumanlarla kaplandı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Belfast itfaiye ekipleri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı. İtfaiye ekipleri yaptıkları açıklamada yangının 5’inci katta başladığını ve kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı binanın olduğu bölgenin etrafındaki bütün caddelerin de trafiğe kapatıldığını aktardı.