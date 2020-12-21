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Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'nde korkunç bilanço
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde korkunç bilanço

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 639'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:26:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri'nde korkunç bilanço

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1369'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 639'a, Umman'da 1489'a yükseldi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiği, 640 kişinin enfekte olduğu, 722 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 1369'a, vakaların 95 bin 200'e, iyileşenlerin sayısının da 65 bin 532'ye çıktığı ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1077 yeni vaka tespit edildiği, 845 kişinin de hastalığı atlattığı kaydedildi.

Açıklamada, toplam ölü sayısının 639'a, vakaların 194 bin 562'ye, iyileşenlerin 169 bin 840'a ulaştığı aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan bir kişi vefat etti, 264 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi de sağlığına kavuştu.

Böylece ülkedeki toplam can kaybı 1489'a, vaka sayısı 127 bin 931'e yükselirken, iyileşen sayısı ise 119 bin 745 oldu.

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