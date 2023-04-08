Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) açıklama: Heart Aerospace şirketi ile elektrikli uçaklar için yeni kararı!

Suudi Arabistan ise Asya'daki müşterilere yaptığı tüm petrol satışlarının fiyatlarını artırdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), doğal gazı Çin'in para birimi yuan ile fiyatlandırması, küresel ticarette hakim konumda bulunan ABD doları üzerindeki baskıyı körüklüyor. Suudi Arabistan petrolünün bir kısmını Çin yuanıyla fiyatlandırma açılımında öncü olmasına rağmen bu alanda ilk olarak BAE adım attı. Son gelen haber ise elektrikli uçaklarla ilgili...

BAE Systems ve Heart Aerospace Elektrikli Uçaklar için İşbirliği yapacak

BAE Systems ve Heart Aerospace, Heart Aerospace’in bölgesel elektrikli uçağı ES-30 için bir batarya sistemi oluşturmak üzere işbirliği yapacak. Bu ortaklık, dünyanın önde gelen havacılık teknolojisi şirketlerinden ikisinin, uçuşu daha verimli, daha çevreci ve daha sürdürülebilir hale getirecek.

BAE Systems, savunma ve güvenlik gibi endüstri segmentleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine çeşitli ürünler sunmakta. 89.600’den fazla çalışanı bulunan BAE’nin ürünleri hava, kara, deniz ve uzay operasyonlarına yönelik uygulamalara sahip.

Heart Aerospace de havacılık endüstrisine sunulan teknolojiyi daha da geliştirmek için en ileri düzeyde çalışmakta. Şirketin havacılığı dünyanın en erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım şekli haline getirme misyonu, onu elektrikli uçakların yoğun bir şekilde geliştirilmesine yöneltti. Şirketin en son prototipi olan ES-30, bölgesel pazarlarda elektrikli uçuşu gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu işbirliğinin ürünü, Heart’ın elektrikli konvansiyonel kalkış ve iniş (eCTOL) uçağı ES-30’a takılacak olan türünün ilk örneği bir batarya olacak. Başarılı olması halinde bu bölgesel jet, karbon emisyonu olmadan ve mevcut bölgesel uçaklardan çok daha düşük gürültü seviyelerinde verimli bir şekilde uçacak ve çalışacak.

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BAE Systems ve Heart Aerospace’in sahip olduğu deneyim, günümüzün bölgesel jet pazarında pratik uygulama için yeterince güvenilir ve emniyetli bir teknoloji geliştirmelerini sağlamakta.

BAE Systems Başkan Yardımcısı ve Kontrol ve Aviyonik Çözümler Genel Müdürü Ehtisham Siddiqui, şirketin “endüstri lideri çözümü, sürdürülebilir taşımacılığı ilerletmek için gereken teknoloji ve sistemleri sunma konusunda uzun süren yılların uzmanlığa dayanıyor. Heart Aerospace ile elektrikli uçağı için yenilikçi batarya sistemi konusunda işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Çok az havacılık şirketi, özellikle büyük uçaklara elektrikle güç sağlama uygulamasında BAE Systems kadar başarılı. Şirket son 25 yılda dünya genelindeki müşterilerine 15.000’in üzerinde güç ve tahrik sistemi üretip satmıştır.

Bu özel programın geliştirilmesi esas olarak BAE’nin Endicott, New York’taki tesisinde gerçekleşecek.

İşlevsel bir bataryanın geliştirilmesi ES-30 programının başarısı için hayati önem taşımakta. Bu uçak 120 milin üzerinde bir menzile sahipken dört elektrik motoru tarafından desteklenecek.

ES-30’un halihazırda 230 siparişi ve 100 opsiyonunun yanı sıra 108 ilave uçak için niyet mektubu bulunuyor. Program dünya çapında potansiyel müşterilerin ilgisini çektikçe, uçağın güvenilir bir bataryaya sahip olmasını sağlamak BAE Systems ve Heart Aerospace’in birlikte başarmayı umduğu önemli bir adım.