0553 313 94 23

Birleşik Arap Emirlikleri finansör Mısır bekçi

ABD Başkanı Trump’ın, İsrail’in Filistin’i tamamen işgal etmesine yarayacak “yüzyılın anlaşması” olarak nitelendirdiği planın ayrıntıları ortaya çıktı.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:51
Birleşik Arap Emirlikleri finansör Mısır bekçi

The New Arab haber sitesine konuşan Mısırlı diplomatik kaynaklar, Washington ve Kahire yönetimlerinin, Mısır’ın Sina bölgesinde Filistinliler için yeni bir yerleşim birimi kurmak üzere anlaştığını aktardı. İsrail yönetimi, Gazze’nin Sina’ya doğru genişletilmesini sağlayacak planı destekleyerek bölgenin gelecekte Filistin devleti olarak dönüştürülmesini talep ediyor.

KÖRFEZ’DEN 3 MİLYAR DOLAR

Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’in Kahire ziyareti sırasında üzerinde anlaşmaya varılan plana göre, bölgeye hava ve deniz limanları, ticaret bölgesi ve elektrik santrali de kurulacak. Bölgede gerçekleştirilecek projelerin Gazze halkına hizmet edeceği ancak idarelerinin tamamen Mısır’da olacağı belirtiliyor. Elektrik santralinin maddi kaynağını Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) karşılayacağı ve 500 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiği ifade ediliyor. Mısırlı kaynaklar, planın, tarihsel olarak Mısır’ın en fakir ve en çok ihmal edilen bölgelerinden biri olan Sina’daki ekonomik büyümeyi artırması beklendiği için Kahire yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Mısırlı yetkililer, planın sonraki aşamada, Suudi Arabistan’ın Sina sınırında planladığı NEOM projesiyle birlikte bölgenin görünümünü değiştireceğine inanıyor. Mısırlı ve Arap diplomatik kaynaklar, The New Arab’a daha önce yaptıkları açıklamalarda, isimleri net olarak açıklanmayan Körfez ülkelerinin Trump’ın planına ilk aşamada 3 milyar dolar kaynak ödediğini belirtmişti.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:51
  1. abd
  2. bae
  3. mısır
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...