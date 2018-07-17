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Birleşik Arap Emirlikleri birliğine balistik füze saldırısı!

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı hava savunma sisteminin Husiler tarafından fırlatılan balistik füzeyi düşürdüğü açıklandı.

17 Temmuz 2018 Salı 09:43
Birleşik Arap Emirlikleri birliğine balistik füze saldırısı!

Yemen'de konuşlanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı birlikler Husiler'in hedefi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı hava savunma sisteminin Husiler tarafından fırlatılan balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi.

Yemen Hükümet Güçlerine bağlı "Maha Tugayları" Komutanı Ömer Dovbel yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Maha kentindeki BAE'nin konuşlandığı liman bölgesine yönelik fırlatılan balistik füzenin havada imha edildiğini söyledi.

Dovbel, Patriyot savunma sistemleri tarafından düşürülen balistik füzelerin kentin liman bölgesindeki BAE kamplarını hedef aldığını belirtti.

Havadayken imha edilen füze parçalarının kentin çevresindeki boş araziye dağıldığını dile getiren Dovbel, saldırıda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan Husi yanlısı yayın yapan Mesire televizyon kanalında verilen haberde, Husilere bağlı Füze birlikleri tarafından fırlatılan kısa menzilli balistik füzenin Batı sahilindeki "Guzat kampını" vurduğu ve kampı yerle bir edildiği aktarıldı.

İran destekli Husilerin 2014'te Başkent Sana'yı işgallerinin ardından Suudi Arabistan önderliğinde kurulan koalisyon güçleri Yemen'de askeri operasyonlar yürütüyor. Özellikle Yemen'in güneyinde yürütülen koalisyona bağlı operasyonlarda BAE'nin kontrolü dikkati çekiyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:43
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