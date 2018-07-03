0553 313 94 23

Birleşik 'Amerika' Emirlikleri'ne kötü haber!

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Yemenli tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri askerlerince "kötü muamele", "işkence" ve "cinsel tacize" maruz kaldığına inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 19:41
Birleşik 'Amerika' Emirlikleri'ne kötü haber!

Birleşmiş Milletler (BM), Yemenli tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerince "kötü muamele", "işkence" ve "cinsel tacize" maruz kaldığına inanmak için nedenler olduğunu duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'nin Yemen'deki gizli hapishaneleri yönettiğini doğruladı.

Sözcü Throssell, "Bu konuya ilişkin BAE hükümeti ile görüştük ve ülkedeki BAE tarafından yönetilen hapishanelere erişim talebinde bulunduk ancak bugüne kadar erişim izni verilmedi. Yemen'deki ofisimizin toplamayı başardığı ilk bilgilere göre, birçok Yemenli tutuklunun BAE askerlerince kötü muamele, işkence ve cinsel tacize maruz kaldığına inanmak için nedenlerimiz var." dedi.

Throssell, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği olarak bir sonraki adıma karar vermek için Yemen'deki BAE yönetimindeki hapishanelere ilişkin durumu takip ettiklerini kaydetti.

BAE'NİN YEMEN'DE 18 GİZLİ HAPİSHANESİ ORTAYA ÇIKTI

Yemen'de El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin, ülkenin güneyindeki gizli hapishaneler ağında işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Yemen güçlerinin kullandığı 18 gizli hapishane belgelenmişti.

BAE'nin iç savaşın yaşandığı Yemen'deki hapishane ağının Obama döneminde kurulduğu ve şimdiye kadar faaliyette bulunduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 19:41
  1. bm
  2. DÜNYA Haberleri
  3. Birleşik 'Amerika' Emirlikleri
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yürürken ellerimizi sallamazsak ne olur?
    1. Yürürken ellerimizi sallamazsak ne olur?
    2. Yazın cilt kuruluğuna dikkat!
    3. Sözcü'nün yalanı elinde patladı! Kendi..
    4. Ne işi var bu çocukların burada?
    5. Kırkpınar'da 'ağalık' tartışmaları..
    6. AK Parti'den İYİ Partili isim hakkında..
    7. Başbakan Yıldırım, Çankaya'ya veda etti
    8. Amerika'nın 'kirli yüzü NSA'ya'..
    9. Bu yiyecekler kolesterolü arttırıyor!
    10. Bal tüketimi kilo aldırır mı?
    11. Sınıra dev sevkiyat! Askeri araçlar..
    12. Pancar suyu tansiyon düşürür mü?
    13. Birleşik 'Amerika' Emirlikleri'ne kötü..
    14. Pakistan'da seçim bürosuna bombalı..
    15. Esed ile PKK anlaştı! Dikkat çeken..
    16. Ünal Karaman onayladı! Polonyalı..
    17. Hollanda Başbakanı, canlı yayında..
    18. Bakan Ahmet Arslan: Bugüne kadar..
    19. Turcoin soruşturmasında şoke eden..
    20. TBMM 7 Temmuz'da toplanacak
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları