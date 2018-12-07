Birinci yılında Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi AA’ya konuştu

Dünyanın 20’yi aşkın İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla tanıdığı ve Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi El-Cuneydi’nin yaşadıklarının üzerinden tam bir yıl geçti.

Filistinli 17 yaşındaki Cuneydi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında "gözleri bağlanarak" 20'yi aşkın İsrail askeri tarafından gözaltına alındı.

Cuneydi’nin bir grup İsrail askeri tarafından gözaltına alınış biçiminin başta Anadolu Ajansı (AA) olmak üzere yerli ve yabancı medya tarafından dünyaya servis edilmesi, uluslararası toplumda büyük infiale yol açtı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde ABD’nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesiyle birlikte yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinli Cuneydi, olayın 1’inci yılında AA’ya konuştu.

Cuneydi, bugün 17 yaşında bir genç ve evinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Çalışamaz durumdaki babasına, 6 kardeşine ve hasta annesine bakmak zorunda.

Cuneydi, babasının 3 yıl önce çalıştığı fabrikada geçirdiği kazayla çalışamaz duruma gelmesi üzerine okulunu yarıda bıraktı. Lise 10’uncu sınıftayken okulu bırakmak zorunda kalan Filistinli Cuneydi, hayatın zorlu meşakkatleriyle dolu serencamına çocuk yaşta atılmak zorunda kaldı.

İşgal şartlarında hayata tutunmaya çalışan Cuneydi ailesinin en büyük çocuğu Fevzi, El Halil’in Medine-i Münevvere Caddesi’nin işlek bir kavşağında el arabası üzerinde ada çayı, naneli çay ve Arap kahvesi gibi sıcak içecekler satarak evine ekmek götürmeye çalışıyor.

Karşısında AA ekibini gören Cuneydi, apar topar el arabası üzerindeki vitrinin kapısını kapattıktan sonra heyecanla ekibi yanına alarak evinin yolunu tuttu. Yüzündeki tebessümü, gözlerindeki hüznü, omuzlarındaki ağır yükü ve heyecanıyla Cuneydi, adeta bir asra yakındır kan ve gözyaşıyla hayatları yoğrulmuş işgal altındaki Filistin halkını temsil ediyor.

Evinde üşüyen elleriyle bir kez daha AA ekibini selamlayan Cuneydi, babası Muhammed El-Cuneydi ve babaannesi Fevziye El-Cuneydi’yi de yanına alarak bir yıl önce yaşadıklarını, bugünkü umutlarını, duygu ve düşüncelerini anlattı.

- Yaşadıklarım İsrail’in yüzünü bir kez daha dünyaya tanıttı

Cuneydi, 7 Aralık 2017’de gözaltına alındığı sırada çekilen fotoğrafının, İsrail’in çocuklara, tutuklulara ve tüm Filistin halkına yönelik muamelesini ortaya koyan ve İsrail’in yüzünü dünyaya bir kez daha tanıtan bir kare olduğunu söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra, İsrail askerleri tarafından şiddetli bir şekilde darp edildiğini hatırlatan Cuneydi, tüm yaşadıklarının Kudüs için olduğunu ve Kudüs’ün de İsrail’in başkenti olarak tanınmasını kabul etmediklerini belirtti.

Cuneydi, Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkenti olduğunu vurgulayarak, “Kudüs Müslümanlarındır ve Filistin’in ebedi başkentidir. Trump veya tüm dünya, kim ne derse desin, Kudüs Filistin’in başkentidir. İnşallah Kudüs bir gün özgürlüğüne kavuşur.” dedi.

ABD ve Arap ülkelerinin İsrail’e yardım ettiğini söyleyen Cuneydi, “ABD istediği kadar İsrail’e yardım etsin. Bizi yarı yolda yalnız bırakan Arap ülkeleri istedikleri kadar İsrail’in yanında dursun. Filistin Allah’ın izniyle bir gün özgürlüğüne kavuşacak ve Kudüs’te başkenti olacak.” ifadelerini kullandı.

- İsrail’in çocuklara yönelik gözaltı politikasını anlatmaya çalışıyor

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, genellikle babasına yardım ettiğini çay ve kahve sattığını belirterek, geri kalan zamanlarında Filistin’de düzenlenen etkinliklere katıldığını belirtti.

Cuneydi, üniversiteler başta olmak üzere eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen etkinliklere vakit buldukça katıldığını vurgulayarak, “Burada İsrail’in çocuklara yönelik gözaltı politikasını anlatmaya çalışıyorum.” dedi.

Hayat ile ilgili çok büyük hedeflerinin olmadığını ve bilinçli bir şekilde hedeflerini küçük tuttuğunu belirten Cuneydi, küçük bir dükkan açmak istediğini ve buradan rızkını kazanmak istediğini söyledi.

- Kudüs’e gitmek istiyor

Cuneydi, Kudüs için katıldığı bir gösteri sırasında gözaltına alınarak Filistin halkının sembolü haline gelse de hayatında hiç Kudüs’e gidemediğini belirterek, “Kudüs’e gitmeyi çok istiyorum. Ne desem de Kudüs’ü ne kadar sevdiğimi anlatamam. Orası bizim peygamberimizin İsra yolculuğu yaptığı yerdir.” ifadelerini kullandı.

Bir gün Kudüs’ün ve Filistin’in özgürlüğüne kavuşacağını vurgulayan küçük Filistinli, “Kudüs’e girişim maalesef yasak. Mescid-i Aksa ve Kudüs Müslümanlarındır. Ancak İsrail ve ABD burayı işgal etmiş. Ama inşallah bir gün orası özgürlüğüne kavuşacak ve o pisliklerden temizlenecektir.” dedi.

Cuneydi, El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi'nin de çok fazla İsrail’in ihlaline maruz kaldığını belirterek, burada yaşanan ihlalleri sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla dünyaya duyurmaya çalıştığını söyledi.

İsrail makamlarının kontrolünde olduğuna dikkati çeken Cuneydi, İsrail’e yönelik en küçük bir hatasının 8 ay ila 3 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılacağını belirtti.

- Türkiye’yi çok seviyorum

Cuneydi, Türkiye’yi çok sevdiğini, Türkiye’nin de Filistin’i sevdiğini belirterek, “Türkiye halkı bizim yanımızda durdu. Ben Türkiye’de bulunduğum sürede, çok fazla arkadaş edindim. Çok sevdim onları.” dedi.

Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini yineleyen Cuneydi, “Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Filistin davasının yanında durdukları için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Arap ülkeleri liderleri sessiz kalırken ABD’den ve İsrail’den korkmadan Kudüs, Filistin’in başkentidir diyebilen tek liderdir.” ifadelerini kullandı.

- “Oğlumla gurur duyuyorum”

Öte yandan oğlunu büyük bir hayranlıkla dinleyen 44 yaşındaki Muhammed El-Cuneydi, “Fevzi gibi bir oğlum olduğu için gurur duyuyorum. Onun Kudüs için ortaya koyduğu cesaret ve hamasetten dolayı şeref duyuyorum.” dedi.

Trump’ın Kudüs kararına işaret eden Baba Cuneydi, “Her ne olursa olsun, Kudüs Arapların ve Müslümanların ortak değeri olarak kalmaya devam edecektir. Bu Trump da olsa kimsenin Kudüs üzerinde sözü olamaz.” ifadelerini kullandı.

Baba Cuneydi, yaklaşık 20 yıl önce Kudüs’e gittiğini ve Kudüs’ü çok özlediğini belirterek, “Bugün gidemiyorum ve Kudüs’e girişim de yasak.” dedi.

Özgürlük umutlarının hala canlı olduğunu belirten Baba Cuneydi, “Kudüs’ün ve Filistin’in özgürlüğüne kavuşmasını ümit ediyorum. Kudüs ve Mescid-i Aksa bugün hüzün dolu. Müslümanlara sesleniyor. İşgali ve sömürüyü sonlandırmak için çağrıda bulunuyor.” şeklinde konuştu.

- “Torunumu o halde görünce çok üzüldüm”

Filistinli Cuneydi’nin babaannesi 60 yaşındaki Fevziyye El-Cuneydi (Umm Muhammed), torunu Fevzi’yi İsrail askerleri arasında görünce çok üzüldüğünü belirterek, “Dengemi kaybettim, kalbim sıkıştı ve torunumun o zor durumdaki haliyle şok oldum, çok üzüldüm.” dedi.

Umm Muhammed, Fevzi’yi çok sevdiğini vurgulayarak, “Bir çocuğa bunu yapacaklarına inanamadım. O benim oğlumun oğlu, onu çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Filistin’den vazgeçemeyeceklerini söyleyen Umm Muhammed, Kudüs’e yaş sınırı aşımından dolayı gidebildiğini ifade ederek, Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polislerinin varlığının çok hüzün verici olduğunu belirtti.

Umm Muhammed, kimsenin Filistin’e sahip çıkmadığını, Türkiye’nin Kudüs’e ve Filistin’e sahip çıkmasını istedi.

Filistinli 17 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında "gözleri bağlanarak" 20'yi aşkın İsrail askeri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasının ardından uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki gösterilmişti.