ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dünyada 962 milyon olan 60 yaş ve üzeri nüfusun, 2050'de iki kattan fazla, 2100'e kadar ise üç kattan fazla artarak 3,1 milyara çıkmasını bekliyoruz. Ülkelerimizin, hükümetlerimizin önündeki en büyük zorluklardan biri bu eğilime uygun, yaşlı dostu politikaların hayata geçirilmesi." dedi.

Bakan Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nda "Liderler Oturumu"nun başkanlığını yaptı. Açılışta bir konuşma yapan Selçuk, dünyada nüfus dinamiklerinin değiştiği, yaşlı nüfusunun arttığı, doğurganlık oranlarının düştüğü ve yaşam süresinin uzadığı bir dönemin yaşandığını belirtti.

Selçuk, "Dünyada 962 milyon olan 60 yaş ve üzeri nüfusun, 2050'de iki kattan fazla, 2100'e kadar ise üç kattan fazla artarak 3,1 milyara çıkmasını bekliyoruz. Ülkelerimizin, hükümetlerimizin önündeki en büyük zorluklardan biri bu eğilime uygun, yaşlı dostu politikaların hayata geçirilmesi." diye konuştu.

Demografi uzmanlarının, iyi yaşlanan ülkelerde, bugün doğan çocukların yarısından fazlasının 100 yaşına kadar yaşayacağının tahmin edildiğini bildiren Selçuk, gelecek yıllarda asırlık çınarların çoğalacağını belirtti.

Bakan Selçuk, bunun istihdam, sosyal güvenlik anlayışı, bakım ekonomisi, finans boyutlarının olduğunu, bunların detaylı şekilde planlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye demografisine bakıldığında genç nüfus oranının yüksekliğine işaret eden Selçuk, genç nüfusun çoğaltılmaması halinde yaşlanan bir nüfusla karşı karşıya kalınacağını anlattı.

Selçuk, "Bugün, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 9'unu 65 ve üzeri yaştaki bireyler oluşturmakta. Fakat 2050 yılında yüzde 20’ye ulaşacak. Yani toplumdaki beş kişiden biri 65 yaş ve üzeri olacak." ifadesini kullandı.

Uygulanan sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerdeki artış sebebiyle 2002'de 72 yıl olan ortalama beklenen yaşam süresinin bugün 78'e çıktığına işaret eden Selçuk, "Bu tabloyu hiç şüphesiz AK Parti hükümetlerimizin başarısıyla Türkiye'deki refahın artışıyla değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun daha fazla artışını göreceğiz inşallah." dedi.

Bakan Selçuk, ilk Yaşlılık Şurası'nı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, daha aktif bir toplum için amaçlarının çocuk, genç, yaşlı demeden tüm kesimleri daha üretken kılabilmek olduğunu aktardı.



Selçuk, Yaşlılık Şurası'nın periyodik olarak devamının sağlanması ve gelecek yıllarda gelenek haline gelmesini temenni etti.



"Dünya'da Yaşlı Dostu Politikalar" başlıklı oturumda, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Nuruzzaman Ahmed, Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Mila Carovska, Katar İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yousuf Bin Mohammad Al-Othman Fakhroo, Türkmenistan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanı Muhammetseyit Sylapov, Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Sultanka Petrova da birer konuşma yaptı.