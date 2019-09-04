Birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak? 9. sınıflar okula ne zaman gidecek?

Öğrenciler için yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala, 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmen tarafından merak edilen hususlar arasında. Peki, birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak? Lise birler ne zaman okula başlayacak? 9. sınıflar okula ne zaman gidecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

Öğrenciler okula ne zaman gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının çalışma takvimine göre, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.