0553 313 94 23

"Birinci önceliğimiz barışı hakim kılmak"

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir:- "Birinci önceliğimiz, tüm tarafların istekli olduğu bir dönemde barışı hakim kılmak ve silahları susturmak"

14 Mart 2019 Perşembe 19:31
"Birinci önceliğimiz barışı hakim kılmak"

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, tüm tarafların istekli olduğu bir dönemde barışı hakim kılmak ve silahları susturmanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Beşir, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yeni kabinenin yemin töreni sonrasında yaptığı konuşmada , "Uluslararası taraflar, barışı destekliyor, özellikle Sudan da komşu ülkelerde barış ve uzlaşı girişimi yoluyla istikrarı sağlamada öncü ülkelerden birisi." ifadesini kullandı.

Siyasi istikrar için hükümet ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, dayanışma ve uyum içerisinde diyaloğu reddeden gruplarla görüşmeleri sürdüreceklerini belirten Beşir, "Birinci önceliğimiz, tüm tarafların istekli olduğu bir dönemde barışı hakim kılmak ve silahları susturmak." diye konuştu.

Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı, 30 Ağustos'ta Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen törenle barış anlaşmasının ilk metnini imzalamıştı.

Yine Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti ile 14 silahlı grup arasındaki barış görüşmelerinde 5 Şubat’ta ön anlaşma imzalanmıştı.

Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve ülke genelinde bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Sudan Meclisi, 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:31
  1. Ömer el-Beşir
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Galatasaray maçında 40 bin taraftarımızı stada bekliyoruz"
    1. "Galatasaray maçında 40 bin..
    2. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    3. Pendik'te ceset bulundu
    4. Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa..
    5. Suriye için 7 milyar dolar yardım..
    6. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel..
    7. Huawei avukatları "İran'a yaptırımları..
    8. Balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi..
    9. "ABD bağımsız ülkeleri zayıflatmak..
    10. "2023'ten önce son viraj, son seçim"
    11. Tekfen öğrencileri hayat kurtaranları..
    12. Güney Afrika'da 3D yazıcıdan yapılan..
    13. Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde..
    14. Sivasspor'un uçağına yıldırım isabet..
    15. ‘Tekstil Park Yaşam Alanı’nın temeli..
    16. Çavuşoğlu ve Stoltenberg çini pano..
    17. RTÜK'te yeni dönem! Artık ödül de..
    18. Mehmet Özhaseki'den Akit TV'de önemli..
    19. Beşiktaş, taktik ve şut çalıştı
    20. AP Genel Kurulu'nda kabul edilen "2018..
    21. Trump’tan Brexit açıklaması: “Theresa..
    22. "Bu ülkenin geleceğini kimlere teslim..
    23. Çukurova Basketbol, Avrupa’ya veda etti
    24. Ünlü sanatçı Bülent Çolak: “Bir gün..
    25. Brüksel'deki uluslararası konferansta..
    26. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli..
    27. Çika’nın cenazesi sonrası ’pes’..
    28. Efeler’de Aliya İzzetbegoviç parkı..
    29. Sarıeroğlu, Çorlu’da önce seçim bürosu..
    30. Trabzonspor'da yönetim ve teknik..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu