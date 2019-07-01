Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Trabzon’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında yapılan müsabakalarda Yağlıdirek Yarışması’nda birinci olan genç, kazandığı altın ödülünü askere gidecek arkadaşına hediye edeceğini söylemesi büyük alkış aldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınaklarında gerçekleşen kutlamalara Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Ortahisar KaymakamıTolga Doğan, Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanı Ali Münir Gümüşbaykal, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa kurtulmuş, Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik şehitler anısına denize çelenk bırakılmasıyla devam etti.

Törende konuşma yapan Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel, “1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye Limanları ve Sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle, Türk vatandaşları ile ve Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kanunla, denizlerimizdeki bağımsızlığımız ve hükümranlık haklarımız perçinleşmiş ve denizciliğimizin gelişmesi için de, başlangıç noktası olmuştur. Elde edilen siyasi ve ekonomik özgürlükler ile denizcilik eğitimi ve bunun gibi alanlarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir” dedi.

“1 Milyon Amatör Denizci Projesi”

Adıgüzel, bakanlığın 2023 yılına kadar 1 milyon amatör denizci projesini başlattığını ifade ederek,“ Bakanlığımızca denizciliğin geliştirilmesi amacıyla birçok projeye imza atılmış, yatırımcılara kolaylıklar sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın denizle daha çok buluşmaları için, 2023 yılına kadar’1 milyon Amatör Denizci Projesi ‘başlatılmış, halkımızın da yüksek katılımı ile hedefe ulaşmak için büyük mesafe kaydedilmiştir. Aynı zamanda kayıt altına alınamayan tekneler için de çalışmalar yapılarak hem ülke ekonomisine kazandırılması hem de mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmıştır” dedi.

“Kazandığım ödülü arkadaşıma hediye edeceğim”

Ortahisar Kaymakamı Tolga Doğan da günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından yarışmalara geçildi. Etkinlikte serbest yüzmede Buğrahan Öztürk, Yağlıdirek yarışmasında Adnan Menderes Usta, Ördek yakalama yarışmasında ise Ahmet Güven birinci gelerek altınla ödüllendirildi.

Yağlıdirek yarışmasında birinci gelen Adnan Menderes Usta, kazandığı hediyeyi askere gidecek olan arkadaşına hediye edeceğini belirterek, “Yıllar önce mahallemizden şehit vermiştik. O günden beri şehitlerimize hep farklı bakmışımdır. Bu nedenle yarışmada kazandığım ödülü arkadaşıma hediye edeceğim. Çünkü yıllardır onunla beraberiz, o askere gidecek” ifadeleri büyük alkış aldı.