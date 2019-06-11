Birinci gelmek için pedal çevirdiler

Uluslararası Bisiklet Birliği’nce (UCI) Bursa’da peş peşe düzenlenecek iki organizasyondan ilki olan Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı yapıldı. Bursa, Yenişehir, İznik ve Orhangazi’den geçen bisikletçiler tekrar Bursa’ya ulaştı.

Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı’na katılan sporcular, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı önünde hazırlanan start alanından mücadeleye başladı. Yunanistan, Kuveyt, Kazakistan ve Azerbaycan milli takımları ile Hemus Regional Team, Salcano Sakarya, Torku Şeker, Peloton İstanbul, Trakya Bisiklet, Mardin Gençlik Spor ve Pamukkale ekiplerinden oluşan 65 sporcunun katıldığı Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı, Kestel-Yenişehir-İznik-Orhangazi-Gemlik-Bursa rotasında 172 kilometre sürüş yaptı. Sporcular, tekrar başlangıç noktasına ulaşarak yarışı tamamladı.

Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı dolayısıyla bisikletçilerin geçiş güzergahlarında tedbir alındı. Bisikletçilerin Orhangazi geçişi esnasında İznik yolu ve Göl yolu kavşakları polis ekipleri tarafından kapatıldı. 3 grup halinde geçen bisikletçilerin ilçe geçişi sırasında ana yol ve kavşaklarda uzun kuyruklar oluştu.