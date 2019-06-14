Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı Türk Silahlı Kuvvetleri, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif ve Çavuş Mustafa düzenlenen törenle anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif ve Çavuş Mustafa düzenlenen törenle anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından şehitleri yad etmek için başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif (Kırşehir) ve Çavuş Mustafa (Kırşehir) düzenlenen törenle anıldı.

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