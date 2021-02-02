Birinci aşıdan sonra korona olana ikinci aşı var mı?

Sağlık Bakanlığı 1 Şubat günlük korona tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Kaç kişi aşılandı?

Korona aşısı yaptıranların sayısı kaç oldu? Koronavirüs ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 19'uncu gününde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

Birinci aşıdan sonra korona olana ikinci aşısı yapılacak mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşının ilk dozuyla korunmanın tam başlamayacağını da belirterek, "İkinci dozu olduktan sonra 7 ile 10 gün sonrasında bizim korunmamızın başlayacağını biliyoruz. O bakımdan bugün 'aşı oldum rahatız' diye bir hareket içerisinde veya 'vaka sayılarımız azalıyor' diyerek bir rahatlama içerisinde olmamamız lazım. İngiltere'de bunu çok net olarak gördük. Rakamların düştüğünü gördüklerinde maskeye, mesafeye daha az dikkat etmeleri çok ciddi bir 3'üncü dalga yaşamalarına neden oldu. Burada tek dikkat etmemiz gereken maskemizi düzgün şekilde takmak" değerlendirmesinde bulundu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, birinci doz aşıyı yaptırdıktan sonra korona olanların ikinci doz aşıyı yaptırmayacaklarını söyledi.