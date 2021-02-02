  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Birinci aşıdan sonra korona olana ikinci aşı var mı?
Korona Virüs

Birinci aşıdan sonra korona olana ikinci aşı var mı?

Birinci doz korona aşıdan sonra koronaya yakalananlar ikinci doz aşıyı olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında CoronaVac aşısının uygulanmaya başlamasının üzerinde 19 gün geçti. Türkiye genelinde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı. Birinci doz aşıyı yaptıranlar 14-21 aradan sonra ikinci doz aşıyı yaptıracak. Peki birinci doz aşıyı yaptırdıktan sonra korona olanlar ikinci doz aşıyı yaptıracak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:43:00 - 2021-02-02 13:52:38
Birinci aşıdan sonra korona olana ikinci aşı var mı?

Sağlık Bakanlığı 1 Şubat günlük korona tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi. 

Kaç kişi aşılandı?

Korona aşısı yaptıranların sayısı kaç oldu? Koronavirüs ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 19'uncu gününde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

Birinci aşıdan sonra korona olana ikinci aşısı yapılacak mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşının ilk dozuyla korunmanın tam başlamayacağını da belirterek, "İkinci dozu olduktan sonra 7 ile 10 gün sonrasında bizim korunmamızın başlayacağını biliyoruz. O bakımdan bugün 'aşı oldum rahatız' diye bir hareket içerisinde veya 'vaka sayılarımız azalıyor' diyerek bir rahatlama içerisinde olmamamız lazım. İngiltere'de bunu çok net olarak gördük. Rakamların düştüğünü gördüklerinde maskeye, mesafeye daha az dikkat etmeleri çok ciddi bir 3'üncü dalga yaşamalarına neden oldu. Burada tek dikkat etmemiz gereken maskemizi düzgün şekilde takmak" değerlendirmesinde bulundu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, birinci doz aşıyı yaptırdıktan sonra korona olanların ikinci doz aşıyı yaptırmayacaklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4 genç yan yana ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Gündem

4 genç yan yana ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Manisa'da 4 gencin bir tarlada yan yana ölü halde bulunması Türkiye'yi sallamıştı. Polisin adım adım yürüttüğü soruşturmada olayın korkunç d..
Yemen'de Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Yemen'de Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendi

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolünde olan Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yaparak polise saldıranlar rektörlük binasını ablukaya alınca polis ekipler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay