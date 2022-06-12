Birilerinin duymak istemediği gerçek: İşte Kemalist tarihçinin Mustafa Kemal itirafı!
Tarihçi Mustafa Armağan, "Kemalist tarihçiliğin pirlerinden Ord. Prof. Enver Ziya Karal bakın o birilerinin duymak istemediği gerçeği nasıl itiraf etmiş." ifadeleriyle M. Kemal'e ait tarihi belgelerin sansürlendiğini belirtti.
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Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, sosyal medya hesabından çarpıcı bir belge paylaştı.
Kemalist Tarihçi Ord. Prof. Enver Ziya Karal'ın bir gazeteye verdiği açıklamalarını paylaşan Tarihçi Mustafa Armağan, gerçekleri gözler önüne serdi.
Tarihçi Armağan şu ifadelerde bulundu:
Kemalist tarihçiliğin pirlerinden Ord. Prof. Enver Ziya Karal bakın o birilerinin duymak istemediği gerçeği nasıl itiraf etmiş.
ATATÜRK'E AİT BELGELER HİÇBİR ZAMAN TÜMÜYLE YAYINLANMADI, SEÇMELER YAPILDI.