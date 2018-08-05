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İngiltere Mahkemesi, Şeriat'ı tanıdı!

Daily Mail’in haberine göre, Britanya mahkemeleri ilk defa şer’i hukuku nikâh ve boşanma meselelerinde tanıdı ve Müslüman bir çiftin davasında buna göre hüküm verdi.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:44
İngiltere Mahkemesi, Şeriat'ı tanıdı!

 yeniakit.com.tr  İngilizlerin en önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in haberine göre, Britanya mahkemeleri ilk defa şer’i hukuku nikâh ve boşanma meselelerinde tanıdı ve Müslüman bir çiftin davasında buna göre hüküm verdi.

İNGİLİZ HÂKİM İMAM NİKÂHINI TANIDI

Daily Mail Online’nin haberine göre, bir Britanya mahkemesi hâkimi böylece dönüm noktası bir karara imza attı. Hâkim, imam nikâhını tanıyarak Nasreen Akhter ve Mohammed Shabaz Khan adlı 1998’de evlenmiş çiftin boşanması davasında, kadının boşanmada kocasının mal varlığı üzerinde iddiada bulunabileceğine hükmetti.

Shabaz Khan, karısının boşanmasına set çekmek için evliliklerinin “legal olmadığını” zira İngiliz hukuku altında değil, yalnızca Şer’i hukuka göre evlendiklerini söyledi. Fakat geçen Çarşamba günü Yüksek Mahkeme, birlikteliğin geçerli ve tanınmış olduğunu zira yeminlerinin Britanya evlilik kontratındaki ile benzer beklentileri olduğuna hükmetti.

Daily Mail’in bundan sonra yaptığı yorum da dikkat çekti: “Bu, İngiltere’de İslam dini töreniyle evlenen kadınların boşanmalarını güvenceye almada daha rahat zamanları olacağı manasına geliyor, zira kocalarının mülklerinin yarısını iddia edebilmelerine yol açılıyor.

Haberde ayrıca bu dönüm noktası karar öncesi “nikâh” denilen bu İslami evliliklerin Britanya mahkemelerinde daha evvel tanınmamakta olduğu da belirtildi.

Pakistan kökenli çift, Nasreen Akhter’in belirttiğine göre 150 misafirin önünde bir imam tarafından kıyılan nikâhla evlenmişlerdi.

Kararla İngiltere’nin bölünüp yıkılmaması ve derhal “Ortaçağ karanlığına” dönmemesi, hatta İngiliz gazetesine göre Müslüman kadınların İngiltere’de İngiliz kadınlara nazaran boşanma konusunda daha kuvvetli ve rahat konuma gelmesinin, memleketimizdeki “İslamofobikleri” ne denli şaşırttığı da merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:44
  1. İngiltere mahkemesi
  2. şeriat

YORUM YAZ

  • 30 yil oldu30 yil oldu33 dk önce
    İngilterede şeri mahkmeler faaliyete geceli 30 yil oldu
  • CihangirCihangir46 dk önce
    Evet evlilikle ilgili şer-i hukuku tanımışgüzel. Ancak boşanmakla ilgli kısmını pek anlamamış gibi. Yarım din..
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