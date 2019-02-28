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"Birileri laf üretecek, birileri iş yapacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "Yaparsa AK Parti yapar. Birileri laf üretecek, birileri iş yapacak. Bir adamın üç dönem kolay mı kazanması? Çalışmasa, üretmese halkı ile beraber olmasa kazanabilir mi?"

28 Şubat 2019 Perşembe 20:56
"Birileri laf üretecek, birileri iş yapacak"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yaparsa AK Parti yapar. Birileri laf üretecek, birileri iş yapacak. Bir adamın üç dönem kolay mı kazanması? Çalışmasa, üretmese halkı ile beraber olmasa kazanabilir mi?" dedi.

Ayvacık ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında halka hitap eden Turan, son dönemde Çanakkale'nin her ilçesinde çok önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Turan, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün uluslararası bir proje olduğunu belirterek, "Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak köprü, kentin tarımına, turizmine çok önemli katkı sağlayacak. Dünyanın en uzun ayak aralığı olan köprüsü. Geçin bu tarafa Troya, 2018 yılı o bölgeyi ayağa kaldırdı. Turist sayımız 200 binlerden 600 binleri geçti. Bu daha başlangıç." diye konuştu.

Toplantılar, müze yapılması, belgesel çekilmesi gibi birçok etkinlikle Troya'yı tekrar Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıdıklarını anlatan Turan, geçen hafta TBMM'de bir ilk yaşandığını hatırlattı.

"Troya Hazineleri Asırlık Hasret" belgeselinin tüm vekillere, bürokratlara gösterildiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Birçok vekil ve bürokrat var, Meclis adeta Çanakkale'ye taşındı. Birçok vekil, bürokrat, bakan var ama bizim iki tane vekilimiz yoktu. Bu doğru bir şey değil. Siyaset bir yere kadar, parti farkı bir yere kadar. Hizmet varsa, Çanakkale varsa hep beraber orada olmamız lazım. Troya'ya turist gelince, müzeyi gezerken 'Sen CHP'li misin, AK Parti'li misin' diyecek mi? Esnaf ayrımı olacak mı? O yüzden bu konulardaki takıntılardan vazgeçmek lazım. Keşke orada dört vekil bir araya gelsek, herkesi beraber karşılasaydık. Jülide Hanım'la beraber karşıladık. Birisi Biga vekili, birisi merkez vekili. Orada 100'den fazla vekil vardı ama Çanakkale'nin diğer iki vekili yoktu. Herkes kazanacak. Turist gelince, 200 bin olan turist 600 bine çıkmışsa herkes kazanmayacak mı? Ama maalesef bunu yapmadılar. Yaparsa AK Parti yapar. Birileri laf üretecek, birileri iş yapacak. Bir adamın üç dönem kolay mı kazanması? Çalışmasa, üretmese halkı ile beraber olmasa kazanabilir mi? Biz söz verdik Cumhurbaşkanı'mıza, 'Eze eze farkla kazanacağız' diye. Göreceksiniz bunu başaracağız."

Açılışa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:56
  1. Ak Parti
  2. Bülent Turan
  3. Çanakkale

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