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"Birileri ittifakı açık şekilde ortaya koydu"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "CHP diyor ki 'Ben sadece İYİ Parti ile ittifak yapıyorum.' Sonunda HDP'nin Eş Genel Başkanı dayanamadı. Adamın artık kanına dokundu herhalde, 'İstanbul'da seçimi alacaksan benim oyumu da alacaksın. Ankara'da alacaksan HDP'nin oyunu alacaksın.' dedi. Birileri ittifakı açık şekilde ortaya koydu"

19 Mart 2019 Salı 20:39
"Birileri ittifakı açık şekilde ortaya koydu"

KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "CHP diyor ki 'Ben sadece İYİ Parti ile ittifak yapıyorum.' Sonunda HDP'nin Eş Genel Başkanı dayanamadı. Adamın artık kanına dokundu herhalde, 'İstanbul'da seçimi alacaksan benim oyumu da alacaksın. Ankara'da alacaksan HDP'nin oyunu alacaksın.' dedi. Birileri ittifakı açık şekilde ortaya koydu." dedi.

Kurtulmuş, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde kente büyük hizmetler yapıldığını anlattı.

AK Parti'nin millete tepeden bakan bir siyaset anlayışına sahip olmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu ülkenin bir sevdası var. Hep daha ileriye gitmek, hep daha güçlü bir Türkiye olmak. Hep inançlarımızla medeniyetimizle daha ileriye gitmek. Millet ve devletin iç içe olduğu, etle tırnak gibi olduğu bütünleştiği bir Türkiye kurmak. Bizim siyasi hareketimizin, bizim siyasi çizgimizin özeti budur ama ne yazık ki bu memlekette millete tepeden bakan, milletin istikametini benimsemeyen, milleti adam etmeye çalışan bir siyaset güruhu var." diye konuştu.

Kurtulmuş, İslam coğrafyasının, mazlum milletlerin Türkiye'den beklentileri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün İslam coğrafyası, mazlum milletler bizim gözümüzün içine bakıyor. Güçlü bir Türkiye olmamız lazım. Daha da ileriye gitmemiz lazım. Ele güne muhtaç olmayan, üç beş kuruş için gavura el açmayan büyük bir Türkiye olmamız lazım. Bu yolda devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Kınayanın kınamasından korkmayacağız. Hesabı olanın hesabından yılmayacağız. Gücü olanın gücünden asla korkup çekinmeyeceğiz. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hesabı yaparlarsa yapsınlar, hesap yapanların en hayırlısı Allah'tır. Biz ona yürekten inanırız."

Kurtulmuş, bir yerel seçim olmasına rağmen Türkiye'nin istikrarla yoluna devam etmemesi için, Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü olmaması için AK Parti'nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyledi.

HDP ile ittifakın açık şekilde ortaya çıktığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dört parti yan yana gelmiş. CHP diyor ki 'Ben sadece İYİ Parti ile ittifak yapıyorum.' Sonunda HDP'nin Eş Genel Bbaşkanı dayanamadı. Adamın artık kanına dokundu herhalde, 'İstanbul'da seçimi alacaksan benim oyumu da alacaksın. Ankara'da alacaksan HDP'nin oyunu alacaksın.' dedi. Birileri ittifakı açık şekilde ortaya koydu. CHP'lilerin listelerinden HDP'liler giriyor. Bakıyorsun İYİ Parti milliyetçi kökenli ve onlar bunu nasıl içlerine sindiriyorlar. Diğer tarafta Saadet Partisi. Onlar da diyor ki 'Ben HDP ile ittifak yapmıyorum. Dirsek teması yapıyorum.' CHP, HDP, İYİ Parti ve SP'nin ne benzerliği vardır? Hiçbir benzerliği yoktur. Bir tek ortak cümleleri var; 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.' Ama bu millet 31 Mart'ta sandıklarda buna izin vermeyecek."

Mitingin ardından Tepecik beldesinde yapımı tamamlanan çok amaçlı salon açılışını gerçekleştiren Kurtulmuş, daha sonra Refah ve Fazilet partilerinde milletvekilliği yapmış merhum Ahmet Derin'in kabrini ziyaret etti.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:39
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. Kütahya
  3. miting
  4. Tavşanlı

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