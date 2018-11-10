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Birileri bu rezalete 'dur' demeli! ‘Tık’la katlet

Bahçelievler’de okul arkadaşı M.E.K’yi (14) pompalı tüfekle öldüren Muhammet K.’nın (15) ifadesi ortaya çıktı. Darp edildiğini, telefonunu satıp Facebook’taki birinden 600 TL’ye silah aldığını belirten Muhammet K., şunları söyledi:

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:01
Birileri bu rezalete 'dur' demeli! ‘Tık’la katlet

‘Çete gibiydiler’

“Bundan bir hafta önce M. ile çevresindekiler okuldaki herkese yaptığı gibi bana da sataştı. M. ve arkadaşları adeta çete gibiydi. 10-15 kişi, biriyle uğraşıyor ve en küçük bir tartışmada toplanıp onu hırpalıyordu. Olaydan yaklaşık bir hafta önce aynısını bana da yaptılar. Önce M.’nin adını bilmediğim bir arkadaşı bana okul bahçesindeyken omuz attı. Daha sonra da M. gelip omuz attıktan sonra ‘Ne bakıyorsun lan’ dedi. Sonra beni orada yaklaşık on kişi darp ettiler. Maktul de bana vuranlar arasındaydı. Bana tokat attı. Bizi hocalar ayırdı. Doktordan rapor aldım. Muayene oldum. Bu tür olaylar her an olabilir diye silah aldım.

Yaralamak istedim

Facebook’tan bir şahsa ulaşıp 600 TL’ye anlaştık. Telefonumu 1000 TL’ye sattım. Salı günü Bağcılar Kestane Parkı’na giderek parayı elden teslim edip bu şahıstan tüfeği aldım. Ben bu şahsa Facebook’tan pompalı satışı diye bulmuş olduğum bir grup vasıtasıyla ulaştım.
Tüfeği eve götürüp battaniyelerin arasına sakladım. Bu tüfeği alırken maktulü yaralamak veya öldürmek gibi bir düşünceyle almadım. Olay günü okul dağılıp arkadaşım Fikret’le birlikte eve giderken maktulü gördüm. Ben o gün okula gitmemiştim. Okulun önüne öylesine gitmiştim. Yanımdaki tüfeği de öylesine götürmüştüm.

Tüfeği denize attım

Okul dağıldığında tesadüfen maktulü gördüm. Amacım onu yaralamaktı. Bir anda karar vererek tahminen aramızda 20-30 metre mesafe varken bacağına doğru bir el ateş ettim. Sonra yanına yaklaşıp yere doğru iki el ateş ettim. Birden ateş aldı göğsüne geldi. Sonra da olay yerinden kaçarak uzaklaştım. Taksiye bindim. Tüfeği saklamıştım, taksici görmedi. Yeşilköy’e gidip denize attım. Pişmanım.”
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği Muhammet K.’yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:01
  1. gazetebahçelievler
  2. facebook

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