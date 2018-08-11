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2017'de en ucuz doğalgazı Türkiye kullandı

Türkiye 2017 yılında 21 Avrupa ülkesinin bulunduğu en ucuz doğalgaz tüketen ülkeler listesinde birinci sırada yer aldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:40
2017'de en ucuz doğalgazı Türkiye kullandı

AA muhabirinin, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2017'de konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik eşdeğeri gaz için 2,4 avro/cent ödeyerek en ucuz doğalgaz tüketen ülke oldu.

Aynı listede, en ucuz doğalgaz fiyatlarında Türkiye'yi geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına ödenen 3 avro/cent ile Romanya ve Moldova, 3,4 avro/cent ile Sırbistan ve 3,5 avro/cent ile Bulgaristan izledi.

Listedeki 25 ülke arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz ise 11,9 avro/cent ile İsveç’te satıldı. İsveç'i 9,6 avro/cent ile İrlanda, 9,3 avro/cent ile Portekiz, 8,8 avro/cent ile Danimarka ve 7,9 avro/cent ile Holllanda izledi.

ELEKTRİKTE TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ

Geçen yıl aralarında 24 AB ülkesi ile Türkiye, Norveç, İzlanda, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Karadağ'ın bulunduğu listede, konutlarda kilovatsaat başına en ucuz elektrik tüketen ülke 6,5 avro/cent ile Kosova oldu. Kosova'yı 7,3 avro/cent ile Sırbistan, 8,1 avro/cent ile Makedonya takip etti.

Türkiye listedeki toplam 32 ülkenin arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en ucuz elektriği tüketen dördüncü ülke konumunda yer aldı. Türkiye'de konutlarda kullanılan elektrik için kilovatsaat başına 9,5 avro/cent ödendi. Bulgaristan, elektrikte kilovatsaat başına 9,7 avro/cent ile Türkiye'yi izledi.

Listedeki 32 ülke arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en pahalı elektrik ise 28,4 cent ile Belçika'da satıldı. Bu ülkeden sonra pahalı elektrik tüketiminde 26,6 avro/cent ile Danimarka, 23,5 avro/cent ile Portekiz, 21,1 avro/cent ile İrlanda ve 19,3 avro/cent ile Avusturya geldi.

Eurostat'ta elektrik ve doğalgazda kilovatsaat başına avro cinsinden yapılan ödemenin yer aldığı listede, geçen yıl konutlarda enerjiye en ucuz ulaşılan ülkeler şunlar:

En ucuz doğalgaz kullanan ilk 5 ülke

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:40
  1. ucuz doğalgaz
  2. en ucuz doğalgaz

YORUM YAZ

  • hasanhasan1 sa önce
    Doğalgazda fiyat istikrarı var ama kömür bugün 1700 tl tonu.Dolara okadar bağımlıyız ki yerli kömür bile dolarla birlikte yükseliyor ama düşmüyor.Kaloriferli 100 m2 ev ortalama 4 ton yakar yani 6.800 tl kömür parası.Geçensene aynı kömür tonu 900 tl idi.Sonumuz hayırolur inşallah.Nasıl alınacak bu kömür.Tamam memleket falan da olan hep garibana oluyor.Niye kömür işletmeleri 100 yıl öncesinde yaşıyorlar zamanın ihtiyacını falan takip yok.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    BU DEDİĞİNİZ ÜLKELERDEKİ EURO BAZINDA ÜCRETLERİ BİR YAZARMISINIZ SEVGİLİ AKİT EDİTÖRLERİ.... FİATTAN DEĞİLDE MAAŞIN YÜZDESİ ORANINDAN FİYATLARI YAZARSANIZ DAHA ANLAŞILIR OLUR...
  • SelinSelin2 sa önce
    Dünyanın en pahalı benzinini ve mazotununu kullandığınızı da yazsaydınız buraya.
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