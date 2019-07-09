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Birikmiş su borcu olanlara müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, su borcu olan vatandaşlara 10 Ağustos 2019’a kadar başvurması halinde 25 aya varan taksitlendirme imkanı sağlayacak.

09 Temmuz 2019 Salı 14:22
Birikmiş su borcu olanlara müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, su borcu olan vatandaşlara 10 Ağustos 2019’a kadar başvurması halinde 25 aya varan taksitlendirme imkanı sağlayacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep’te yaşayan insanların kesintisiz suya ulaşmaları için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Yeni gelişen mahallelerin tamamının altyapı sorunlarını hızlı bir şekilde çözüyoruz, uluslararası finans ve hibe modellerini kullanıyoruz. Uzun zamandır herhangi bir kesinti söz konusu olmadı. Daha kaliteli, daha uygun maliyetli ve yeterli suyumuz var. Temmuz ayındayız, suyla alakalı sıkıntımız yok. Bu yıl depomuzdaki doluluk oranı yüksek, kuyularımızda verimli. Önümüzdeki yıllarda bir sıkıntı düşünmüyoruz.


Düzbağ içme suyu sorununu çözecek


Dünya’da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde sağlıklı suya erişim her zamankinden daha önem arz ediyor. Gaziantep, su konusunda gerçekten fakir bir şehir. Gaziantep’te yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı suya erişebilmesini sağlamak ve sürdürülebilir bir hale getirebilmek için çok büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Şükürler olsun ki hem Düzbağ İçme Suyu Projesi, hem de yeni İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz tamamlandı. Özellikle Düzbağ İçmesuyu Projesi Gaziantep’in uzun yıllar içme suyu sorununu çözecek. Tabii ki kaliteli, yeterli, uygun maliyetli suya ulaşmak istiyoruz. Gaziantep’in içme suyu fiyatları bugün Türkiye genelinde makul seviyelere inmiş durumdadır” diye konuştu.


Yeni taksitlendirme imkanı


Sönmezler, bir yandan su borcu olan vatandaşların borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesi amacıyla 10 Temmuz-10 Ağustos 2019 arasında geçerli olmak kaydıyla yeni bir taksitlendirme kararı aldıklarını aktardı. Borçtan dolayı suyun kesilmesi gibi bir sorunla karşılaşmaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatları ve yönetim kurulu kararıyla GASKİ’ye su borcu olan vatandaşların GASKİ veznelerine gelerek 25 aya varan vadeden veya kendilerine sunulacak diğer seçeneklerden istifade etmesini öneren Sönmezler, vatandaşların bu tarihi fırsatı değerlendirmesini istediğini kaydetti.


GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, GASKİ’ye birikmiş su borcu olan vatandaşları 10 Ağustos 2019’a kadar tüm GASKİ şubelerine beklediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:22
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