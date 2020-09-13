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Korona Virüs Biri virüs kapınca hepsi etkilendi! Tekirdağ’da 41 zabıta karantinaya alındı
Korona Virüs

Biri virüs kapınca hepsi etkilendi! Tekirdağ’da 41 zabıta karantinaya alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir zabıtanın Kovid-19 testinin pozitifi çıkması üzerine, bu kişiyle temaslı 41 zabıta da karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:08:00 -
Biri virüs kapınca hepsi etkilendi! Tekirdağ’da 41 zabıta karantinaya alındı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 41 zabıta personelinin tedbirli amaçlı 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacağını belirterek, şunları kaydetti: "Çalışma arkadaşlarımızda şimdilik bir sorun yok ama yarın neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Temizlik, maske ve mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamasınlar. Süleymanpaşa salgına karşı çok başarılı bir sınav verdi ama yarın ne olacağını bilemiyoruz. En ufak bir gevşeme göstermemeliyiz."

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