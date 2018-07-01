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Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...

Suriyeli çift 7 yıl önce dünyaya gelen üçüzlerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini verdi. Çift şimdide 4'üncü çocuklarına Emine Erdoğan adını verdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:45
Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...

7 yıl önce dünyaya gelen üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan adlarını veren Suriyeli çift, 4’üncü çocuklarının ismini ise Emine Erdoğan koydu...

Suriye'den 7 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve kısa süre sonra dünyaya gelen 3'üzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan adını veren Suriyeli çift, son olarak dünyaya gelen kızlarına da Emine Erdoğan adını verdi. Harran Konteyner Kenti'nde ailesiyle yaşayan baba Mahmut Yasin (33) şunları söyledi:

ERDOĞAN DÜNYA LİDERİ

"Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için üçüzlere ismini vermiştik. Bizi Akçakale'de ziyaret ederek çocuklarımı sevdi. Daha sonrasında Harran Konteyner Kenti nakledildik. Burada mutluyuz. Ben markette çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimleri kazanması bizleri sevindirdi. Çünkü o bir dünya lideri. Allah başımızdan eksik etmesin..."

ANKARA'YA GİDERKEN HAMİLEYDİM

Anne Meryem Yasin ise "Üçüzlerimiz doğduğunda, Cumhurbaşkanımız bizi ziyaret etmişti. Daha sonra da Ankara'da ağırladı. Ankara'ya giderken hamileydim. Eşime de 'eğer bir kızımız olursa Emine Erdoğan ismini vermek istiyorum' dedim. Eşim de onayladı. Kızımız olunca da çok sevdiğimiz dünya lideri ve İslam aleminin babası Cumhurbaşkanımızın eşinin adını verdik. Buradaki hayatımıza da alıştık, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor, çocuklarım okula gidiyor" dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 09:45
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. suriyeli çift
  4. Emine Erdoğan

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