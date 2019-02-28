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Biri kız diğeri erkek kısmi tek yumurta ikizleri rapor edildi

28 Şubat 2019 Perşembe 12:15
Biri kız diğeri erkek kısmi tek yumurta ikizleri rapor edildi

ANKARA (AA) - Avustralya'da biri kız diğeri erkek ikizlerin, dünyada kayıtlara geçen ikinci kısmi tek yumurta ikizleri olduğu bildirildi.

Science Daily'nin haberine göre, 2014 yılında Brisbane'de dünyaya gelen ve şu anda 4 yaşında olan ikizler, anne tarafından özdeş iken, babanın DNA'sının sadece bir kısmını paylaşıyor.

İkizlerin, dünyada kayıt altına alınan ikinci kısmi tek yumurta ve bu durumları gebelik sırasında fark edilen ilk ikizler olduğu kaydedildi.

Anne ve bebeklerin bakımını üstlenen ekibin başında bulunan Profesör Nicholas Fisk, anne altı haftalık gebeyken yapılan ultrason taramasında görülen tek plasenta ve amniyotik kesenin konumunun, tek yumurta ikizleri beklediğini gösterdiğini, 14. hafta testlerinde ise ikizlerden birinin kız, diğerinin erkek olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Farklı cinsiyetlerin, tek yumurta ikizlerinde mümkün olmadığına işaret eden Fisk, "Annenin yumurtası, bölünmeden önce eş zamanlı olarak babanın iki spermiyle döllenmiş olabilir." dedi.

Queensland Teknoloji Üniversitesinden doktor Michael Terrence de bir yumurtanın iki sperm tarafından döllenmesinin, biri anne ikisi babadan olmak üzere üç kromozom dizisiyle sonuçlandığını, üç kromozom dizisinin, genellikle yaşama uyum sağlamadığını ve embriyoların çoğunlukla hayatta kalmadığını dile getirdi.

Terrence, Brisbaneli kısmi tek yumurta ikizlerinde ise döllenen yumurtanın, bu üç kromozom dizisinin eşit dağılımıyla ikiye bölünmüş göründüğünü, bazı hücrelerin ilk spermin, diğerlerinin ikinci spermin kromozomlarını içerdiğini kaydetti.

İkizlerin durumu, "The New England Journal of Medicine" dergisinde ayrıntılarıyla ele alındı.

Dünyada ilk kısmi tek yumurta ikizlerinin 2007 yılında ABD'de rapor edildiği belirtildi.

Tek yumurta ikizleri, tek bir spermle döllenen bir yumurtanın ikiye bölünmesi sonucu oluşuyor. Tek yumurta ikizleri özdeş DNA'yı paylaşıyor ve cinsiyetleri aynı oluyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:15
  1. Avustralya
  2. kısmi tek yumurta ikizleri

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