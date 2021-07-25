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Korona Virüs Biri gitmeden diğeri geliyor! İngiltere'de ortaya çıktı
Korona Virüs

Biri gitmeden diğeri geliyor! İngiltere'de ortaya çıktı

İngiltere'de yeni bir koronavirüs varyantı daha tespit edildi. Öte yandan varyantın daha ağır hastalığa neden olduğuna veya aşıları etkisiz hale getirdiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 15:23:00 -
Biri gitmeden diğeri geliyor! İngiltere'de ortaya çıktı

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) B.1.621 olarak bilinen yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini ve inceleme altına alındığını söyledi.

PHE’den yapılan açıklamada B.1.621 olarak bilinen yeni varyantın daha ağır hastalığa neden olduğuna ya da aşıları etkisiz hâle getirdiğine ilişkin kanıt olmadığı belirtildi.

16 kişide tespit edilen yeni varyantta vakaların çoğunun yurt dışından geldiği belirtildi.

PHE, yeni varyanta ilişkin laboratuvar testlerin sürdüğünü söyledi. Mutasyondan kaynaklanan ölüm kaydedilmediği aktarıldı.

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