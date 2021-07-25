Biri gitmeden diğeri geliyor! İngiltere'de ortaya çıktı

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) B.1.621 olarak bilinen yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini ve inceleme altına alındığını söyledi.

PHE’den yapılan açıklamada B.1.621 olarak bilinen yeni varyantın daha ağır hastalığa neden olduğuna ya da aşıları etkisiz hâle getirdiğine ilişkin kanıt olmadığı belirtildi.

16 kişide tespit edilen yeni varyantta vakaların çoğunun yurt dışından geldiği belirtildi.

PHE, yeni varyanta ilişkin laboratuvar testlerin sürdüğünü söyledi. Mutasyondan kaynaklanan ölüm kaydedilmediği aktarıldı.