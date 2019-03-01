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Biri FETÖ şüphelisi 3 kişi sınırda yakalandı

01 Mart 2019 Cuma 18:32
Biri FETÖ şüphelisi 3 kişi sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphesiyle hapis yatan, ordudan ihraç edilen eski uzman jandarmanın da bulunduğu 3 şüpheli Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcaali köyünde 1. Piyade Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri askeri yasak bölgede 3 kişiyi tespit etti. Üç kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, yakalananların Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevindeyken ordudan ihraç edilen ve FETÖ üyeliği kapsamında 5 ay tutuklu kalan eski uzman jandarma M.A.T (29), hakkında yurt dışına çıkış kararı bulunan şantaj, kasten yaralama şuçlarından mahkemesi süren T.S (33), göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu, suç işlemek için örgüt kurma suçlarından kaydı bulunan G.S. (30) olduğu belirlendi.

Aranma kaydı bulunmayan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:32
  1. askeri yasak bölge
  2. FETÖ
  3. İpsala

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