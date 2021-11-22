Bu hafta 16 Kasım 2021 Salı günü akşam saatlerinde üzücü bir haber ile siyasetçi, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç’un ahirete irtihalini öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Yazıma merhumun şu sözü ile başlamak istiyorum.

“Tek çare ve çözüm, İslâm dünyasının, uyanıp Batı’nın NATO’su gibi bir askeri güç ve AB gibi bir siyasi güç oluşturmasıdır.”

Bu necip millet artık sizin timsah gözyaşlarınıza kanmaz.

Biri çıkıp, biz HDPKK ile asla dirsek teması halinde olmayacağız der.

Fakat kapalı kapılar arkasında her türlü seçim çalışmasının görüşmeleri yapılır…

Nerden mi biliyoruz, seçimlerin sonrasında HDPKK’lılar çıktı, yaptıkları ittifakları afişe etti bizi yok sayamazsınız dedi…

Boş yere sağa sola çamur atmayın. Kuzu postuna bürünmenize de hiç gerek yok. Artık sizlerin nasıl bir siyasi yol haritanız var biliniyor.

Biri çıkıp, bir helalleşme türküsü söylemeye başladı. Hayırdır günah mı çıkartıyorsunuz?

Nerden çıktı dersiniz bunlar? Nerden mi, üst akıllar devreye girdi…

2023 seçimleri için düğmeye basıldı. Her gittikleri yerde tepki almaları, muhalefet partilerini sokağa çıkamaz hale getirdi…

Partileri, kaset kumpasıyla makama gelenlerin yeri oldu.

Diğeri, şakülünün ipi kopmuş duvar gibi eğri büğrü, milletin bacısına sövüyor…

Sorarım sizlere, kendine devası olamayan millete ne deva dağıtacak? Kendi geleceği kaygılar ile dolu olan ülkeye ne gelecek dağıtacak?

Malum Milli Görüş, rahmetli Erbakan hocadan sonra darmadağın oldu bin parçaya bölündü, içi boşaldı bu da yetmez gibi istikâmetleri de bozuldu…

Bizim ülkemizde babadan oğula siyaset yürümedi, yürümez de. Birilerinin sosyal medyada mücahit diye bağırdıklarına bakmayın. Yok Fatih’in yaşındasın vs… Onlar da çok ses çıkartan boş teneke cinsinden… Siz muhalefeti sadece içerden bir şeyler yaptığına bakmayın, bu kadar yalan ve algı projesini yönetecek ekibin sponsoru dış kaynaklar…

Arkada dönen dolapları görebilmek için büyük resme bakın, ancak o vakit görebilirsiniz.

Mâ’mâfih sizin bugüne kadar yaptığınız siyaseti milletin unuttuğunu mu sandınız da sahte gözyaşlarıyla kandırmaya çalışıyorsunuz…

Daha henüz kendi partinin içindeki cinsel istismar, taciz, tecavüzü çözemeyenler ne helalliği ister. Sen önce git kaset kumpası yaptığınız Deniz Baykal ile helalleş, cinsel istismara uğrayan partililerinle helalleş…

Karşına rakip çıkanları partiden disipline sevk ettirip attırdıklarınla helalleş… Anlayacağınız daha kendi içinizden bize sıra gelmez…

Bizdeki hesabın daha büyük, hemen olmaz o iş.

Bakın, oyun yine 2023 seçimlerine büyük geliyor, durmuyorlar deniyorlar…

Dünya maddi-manevi bir buhran geçiriyor, ülke olarak biz de bu buhrandan özellikle maddi noktada payımıza düşeni alıyoruz… Her türlü yıkma işini denediler, darbe yaptılar olmadı.

Mezhepçilik yapmak istediler, Alevi-Sünni çatışma olmadı… Irkçılığı denediler Türk-Kürt yine olmadı…

Siyasi algı ve yalanlarla dışardan ve içerden çalışmalarla bazı büyük şehirleri aldılar.

Lâkin onlar da ortada. Büyük şehirlerdeki belediyelerin çalışmaları sıfır denilecek kadar az, millet mağdur, çıkın sokağa gidin otobüs duraklarına dinleyin serzenişleri.

Şu algıyı yerleştirmeye çalışıyorlar; iktidarın bu sefer işi zor. Emin olun sahada millet öyle demiyor. Şahsım adına çok defa AK Parti teşkilatlarının kapı kapı gezmelerinde bizzat bulundum, vatandaşları dinledim, işin aslı algıcı batı uşaklarının dedikleri gibi değil.

Muhalefet kanadı, korktukları için bu algıyı yaymaya çalışıyorlar.

Hani koskoca yalanlarla algılar oluşturup yalan vaatler yapmışlardı ya, şimdi bir sorun seçimlerdeki vaatlerinizin hangisini yerine getirdiniz?

Malum Amerika seçimlerinde Joe Biden dememiş miydi; Erdoğan’ı yıkmak için muhalefeti desteklememiz lazım. Destek nasıl olunur, maddi ve manevi her türlü olabilir değil mi?

Geçenlerde CHP’den ayrılıp parti kuran Sarıgül, muhalefeti hedef alarak ortaya bir tutam ateş attı. “Nereden fonlandınız?” diye sordu, ama muhataplardan henüz bir cevap gelmedi. Siz açıklayın, yoksa ben çıkar açıklarım demişti, ne olacak bekleyip görelim.

Amerika, Türkiye’deki muhalefet partilerinden hangilerini fonluyor? Onu umarım çıkıp birileri açıklar, sözü ortaya atmakla olmaz. Belki de birçoğunu milletimizin feraseti görür ve bilir.

2023 seçimlerinde Türkiye’den Cumhur İttifakı galip çıkarsa işte o vakit masada biz de var olacağız.