Biri bu rezalete el atsın! Amedspor tribünlerinde PKK paçavrası
Olaylı geçen Amedspor-Bursaspor maçında, tribünlerde "Kürdistan1" sloganı atan taraftar görünümlü teröristler, PKK paçavrası açtı.
Yeniakit.com.tr
Bursaspor-Amedspor maçında futbolla ilgisi olmayan anlar yaşandı.
Yeşil beyazlı ekip maç öncesinde ısınırken sahaya yabancı cisimlerin atılması ile başlayan gerginlik, ilerleyen dakikalarda da devam etti.
Amedspor'un tribünlerinde taraftar görünümlü teröristler PKK paçavrası açtı. Amedsporlular dakikalarca "Kürdistan" sloganları attı.
Amedspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın iptal edilmesi bekleniyor.