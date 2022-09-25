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Spor Biri bu rezalete el atsın! Amedspor tribünlerinde PKK paçavrası
Spor

Biri bu rezalete el atsın! Amedspor tribünlerinde PKK paçavrası

Olaylı geçen Amedspor-Bursaspor maçında, tribünlerde "Kürdistan1" sloganı atan taraftar görünümlü teröristler, PKK paçavrası açtı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 23:59:00 - 2022-09-26 00:02:02

 Yeniakit.com.tr 

Bursaspor-Amedspor maçında futbolla ilgisi olmayan anlar yaşandı.

Yeşil beyazlı ekip maç öncesinde ısınırken sahaya yabancı cisimlerin atılması ile başlayan gerginlik, ilerleyen dakikalarda da devam etti.

Amedspor'un tribünlerinde taraftar görünümlü teröristler PKK paçavrası açtı. Amedsporlular dakikalarca "Kürdistan" sloganları attı.

Amedspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın iptal edilmesi bekleniyor.

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