"TSK'sivilleri vuruyor" diyen BirGün'e operasyon! İnternet sorumlusu gözaltına alındı
Barış Pınarı Harekatı'nı "TSK sivilleri vuruyor" diyerek duyuran mezhepçi BirGün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir sabaha karşı evinden alınarak emniyete götürüldü.10 Ekim 2019 Perşembe 10:35
Terör sevici paçavra Birgün Gazetesi, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör kamplarını imha etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili alçak bir manşet atarak "Karanlık yolda ilk adım atıldı" başlığını kullanmıştı. Gazetenin internet sitesi de YPG’ye operasyonu "TSK sivilleri vurmaya başladı" diyerek haberleştirmişti.
Gözaltına alındı
Skandal haberler üzerine harekete geçen Emniyet, BirGün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir'i sabaha karşı evine giderek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Demir'in, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.
TSK'nin başlattığı operasyonla ilgili dün gece, 78 kişi hakkında yasal işlemler başlatılmıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri yer almıştı.
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