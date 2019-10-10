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"TSK'sivilleri vuruyor" diyen BirGün'e operasyon! İnternet sorumlusu gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı'nı "TSK sivilleri vuruyor" diyerek duyuran mezhepçi BirGün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir sabaha karşı evinden alınarak emniyete götürüldü.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:35
"TSK'sivilleri vuruyor" diyen BirGün'e operasyon! İnternet sorumlusu gözaltına alındı

Terör sevici paçavra Birgün Gazetesi, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör kamplarını imha etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili alçak bir manşet atarak "Karanlık yolda ilk adım atıldı" başlığını kullanmıştı. Gazetenin internet sitesi de YPG’ye operasyonu "TSK sivilleri vurmaya başladı" diyerek haberleştirmişti.

Gözaltına alındı

Skandal haberler üzerine harekete geçen Emniyet, BirGün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir'i sabaha karşı evine giderek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Demir'in, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.

TSK'nin başlattığı operasyonla ilgili dün gece, 78 kişi hakkında yasal işlemler başlatılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri yer almıştı.

Paçavra Birgün, Barış Pınarı Harekâtı'nı böyle duyurdu!

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:35
  1. İstanbul
  2. Hakan Demir
  3. Birgün gazetesi
  4. TSK
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Misafir Misafir 10 dk önce
    Nereden bildin muafik sivilerı vurduğunu
  • Alparslan 1071Alparslan 107111 dk önce
    Yalan haber yaptığını düşündüğü medya kuruluşunun muhabirini Trump ın bile toplantısından kovduğunu unutmayalım....
  • salihsalih12 dk önce
    Bu ülkede amma hain varmış, Allah'a şükürler olsun ki bize bu hainlerin yüzünü gösteriyor, bunlara kalsa Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Selim saray bahçesinden çıkmasına gerek kalmazdı, hatta Fatih Sultan Mehmed için bile bile askerlerimizi ölüme götürüyor diye fitne çıkarırdılar, ne işimiz var Bursada oturup dururuz derdiler... tarihi bunlar gibi korkaklar değil, yüreğinde iman ateşi olan yiğitler yazar, Bkz ÇANAKKALE, Bkz MALAZGİRT
  • enesenes15 dk önce
    İçimizdeki irlandalılar
  • Mehmet Mehmet 16 dk önce
    Benim anlamadığım bu damgaladılar devletin her yerine yerkesiyor
  • dürüstdürüst17 dk önce
    Bunu çok yanlış buldum,polislere ve arabaya haksızlık etmişsiniz,bu yalan haberi yazan ve yayanı, traktörün arkasına bağlayıp papurda(??) çekmek lazım.
  • ademadem19 dk önce
    İşte bu şahıstan ülkemize fayda gelmez en iyisi gebertin
  • AlpAlp20 dk önce
    İşte bu. Düşmana fırsat tanımayacaksın, vatanın onurunu alçaltanlara haddini bildirecektir. Tâ ki yenileri türemesin...
  • hizipsavarhizipsavar22 dk önce
    ... sivil ha. ulanaskeri kıyafetli terörist mi var. köpek. alırken bari bir kaç kez yanlışlıkla kapıya çarpsaydı ibne.

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